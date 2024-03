Juleï, confort et élégance tout québécois

« Juleï s’inscrit dans le courant top confort, pas dans la fantaisie, affirme la designer Julie Magnan, qui a lancé la marque en 2022, aux côtés de son amie Leila Ligougne, établie à New York. C’est un vêtement soigné, simple, durable. On appelle à une consommation plus responsable parce que les styles sont intemporels. On essaie de garder une gamme de couleurs qui va faire en sorte que la femme peut l’incorporer dans sa garde-robe. »