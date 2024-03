Geneviève Borne animera un évènement mariant musique et mode locale, dans le cadre du festival Montréal en lumière.

La mode locale fait une incursion au festival Montréal en lumière le 3 mars, notamment dans le cadre de la Nuit blanche.

Au Time Out Market Montréal, l’équipe de XP. MTL et du M. A. D Shoppe tiendra un évènement animé par Geneviève Borne mariant mode et musique.

Au son de prestations musicales électroniques, le public pourra y découvrir l’offre d’une quarantaine de marques locales, dont MRKNTN, Lakuachimoto, Esser MTL, Another Land Nearby, MAKÖ, Onolua, AtelierDNHN Montreal, andreaghandmade et Côte Ouest.

Le 3 mars, de 11 h 30 à 18 h, au Time Out Market Montréal (Centre Eaton)