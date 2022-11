Les dernières nouvelles de la mode locale.

En vedette : des sacs à flatter

Ève Dumas La Presse

Lorsque Loris Kecaj n’est pas en train de pratiquer son métier bien sérieux d’archiviste, elle s’éclate à faire des sacs hautement ludiques. Porter un Çanta sur l’épaule, à la main ou dans le creux du coude, c’est s’assurer de ne pas passer inaperçu et peut-être même provoquer cette question : « Je peux flatter ? »

Ce tricot chenille à boucles produit des sacs bien doux et volumineux.

Chaque sac Çanta est unique.

Loris Kecaj n'a pas fini de s'éclater avec ses créations.

Les sacs Çanta coûtent entre 200 et 300 $.







Tout a commencé par le tricot. Et si ce début de foulard était plié et garni d’une sangle ? Puis le petit sac expérimental des premières publications Instagram, début 2020, est devenu grand. Loris s’est mise à chercher du fil de plus en plus épais, tricotant même avec une laine chenille à boucles pour développer des modèles encore plus dodus, originaux, « flattables ». Sa création la plus dramatique est sans doute le sac qu’elle appelle « droopy » (tombant), avec ses longs tentacules qui traînent presque à terre.

Loris Kecaj est la créatrice des sacs Çanta.

C’est la rencontre avec Françoise Élie, propriétaire de la boutique de designers émergents Effe, avenue Laurier, qui a propulsé la marque naissante. « Elle m’a contactée sur Instagram puis elle est venue voir les sacs chez moi. À mon grand étonnement, elle a choisi ceux que j’aimais le moins, les plus expérimentaux ! J’étais surprise, mais ça s’est bien vendu et les commandes ont continué. »

Ont suivi quelques publications dans des magazines (dont Harper’s Bazaar Italia) et des demandes de boutiques en Australie, au Japon et en Angleterre. À Montréal, la boutique Seconde, sur le boulevard Saint-Laurent, tient également quelques exemplaires uniques.

Çanta est un solo. Il n’y a que Loris l’autodidacte dans son salon, les soirs et week-ends, avec sa laine et ses grosses aiguilles à tricoter. Elle rêve d’une petite boutique dans le village d’Albanie où ses parents ont vécu. Le tricot et le crochet font naturellement partie des coutumes de ce pays dans lequel elle a encore de la famille. C’est son inspiration. « Çanta » veut d’ailleurs dire « sac » en albanais.

Effet de la mondialisation des idées, peut-être, la marque italienne Bottega Veneta a produit des petits sacs avec le tricot de chenille exactement comme celui qu’utilise Loris. Les pochettes roses, jaunes et bleu-vert se vendaient 2500 $. En achetant local, vous n’aurez peut-être pas une doublure en cuir, mais vous aurez une sacrée aubaine, à 200-300 $ !

Mode hivernale : jolis manteaux locaux

Valérie Simard La Presse

Ce long parka Sangene de Vallier, isolé en duvet d'oie, a été pensé pour favoriser la liberté de mouvement avec ses glissières latérales et ses manches articulées. Offert en vert et noir. 879,99 $

Le parka Marlow, signé Canada Goose, marie classe et confort avec sa coupe droite pleine longueur, son capuchon et sa ceinture amovible. Offert en vert, gris, noir, blanc et marine et aussi en version courte. Fabriqué au Canada. 1395 $

L'intemporalité, la simplicité et la qualité du travail de la designer Elisa C-Rossow s'incarnent dans ce caban moderne et polyvalent. Composé de laine à 100 % et entièrement doublé, le Griffin est fabriqué à Montréal. 1495 $

La designer Isabelle Deslauriers de Desloups offre cette saison une version très longue de son parka semi-ajusté. La marque continue aussi d'offrir plusieurs modèles de lainage pour lesquels elle a obtenu la certification RWS (laine certifiée responsable RWS). Fabriqué au Québec. 875 $

Pour les journées d'hiver plus douces, Audvik propose l'Alta, un manteau allégé imper-respirant. Offert en noir, marine, sauge et caramel. Fabriqué au Canada. 700 $

La marque montréalaise Moose Knuckles poursuit sa collaboration avec la maison new-yorkaise Eckhaus Latta. Cette collection comprend 12 pièces aux tons neutres, essentiellement des classiques de Moose Knuckles revisités, dont cette doudoune en duvet. 1395 $

Norden fabrique des manteaux à partir de polyester recyclé, tant dans la coquille que dans l'isolation. Le parka Ari Oxford est fonctionnel et élégant avec ses nombreuses poches intérieures et extérieures. Offert en noir, vert et caramel. 545 $

Connu pour ses parkas durables au style minimaliste, Quartz Co. propose le Lennox 2.0, un manteau court fabriqué en partie de polyester recyclé et isolé de duvet de canard. Offert en gris, vert, marron et noir. Fabriqué au Canada. 900 $

Chez Kanuk, ce manteau Jonas mi-long à capuchon promet d'offrir une grande résistance au froid et au vent, avec son extérieur en nylon et son isolation en duvet de canard. Offert en noir, marine, blanc et vert. Fabriqué à Montréal. 1500 $

















Le temps chaud de la dernière semaine a peut-être relégué l’approche de l’hiver aux oubliettes, mais ce ne sera assurément que temporaire. Pour profiter de la saison froide sans grelotter, voici notre sélection de manteaux d’hiver, proposés par des entreprises canadiennes et québécoises.

Luxe : Simons lance une première collection haut de gamme

Valérie Simard La Presse

Ensemble tailleur composé d'un pantalon et d'un veston en twill, vendus séparément, 425 $ et 795 $

Robe chemise à plis en popeline de coton, 450 $

T-shirt en micromodal et cachemire (195 $) et jupe en twill (425 $)

Pull réversible en laine d'alpaga, 595 $







Vitrine québécoise pour les marques de luxe internationales depuis des années, La Maison Simons plonge dans la mode haut de gamme avec le lancement d’une première collection exclusive. Dessinée dans ses studios, la collection Édito par Simons rejoint les rangs du rayon Édito du détaillant qui réunit les créations d’une quarantaine de marques renommées. Appelée à sélectionner chaque saison les plus belles pièces de ces designers, l’équipe créative de Simons a voulu mettre à profit ses connaissances, sa vision et son intuition en proposant des pièces chics, durables et d’un minimalisme étudié, en marge des tendances éphémères. Cette première collection compte huit pièces basiques (ensemble tailleur, col roulé, jupe, robe chemise, t-shirt en cachemire et chemise en popeline), fabriquées au Portugal, au Canada et au Pérou. La collection est offerte en ligne et dans 10 succursales au pays, dont celles de Place Ste-Foy à Québec, du centre-ville de Montréal, des Galeries d’Anjou, du CF Carrefour Laval et du CF Fairview Pointe-Claire.

Nouvelle collection : les Essentiels de Yoga Jeans

Olivia Lévy La Presse

Yoga Jeans offre des jeans indémodables et extensibles avec sa collection Essentiels.

La marque québécoise de denim de qualité Yoga Jeans lance la collection Essentiels. C’est donc le retour à l’essentiel avec des coupes de jeans indémodables et extensibles, un confort absolu et une élégance à toute épreuve. On nous promet qu’on trouvera un jean, qu’importe notre style et notre silhouette. Des coupes droites, étroites, plus ajustées ou évasées, le secret est de savoir bien se mesurer pour trouver la taille qui nous convient. Éric Wazana, cofondateur de Yoga Jeans, nous dévoile en vidéo tous ses secrets pour faire le bon choix et éviter ainsi les retours, ce qui est très utile !