Mode hyperfonctionnelle PHOTO FOURNIE PAR ON On est spécialisée dans les chaussures de course, mais elle fait également des chaussures de tennis depuis l'arrivée de Roger Federer comme partenaire, ainsi que de très belles bottes de randonnée (entre 249,99 $ et 299,99 $).

PHOTO FOURNIE PAR ON La Cloudmonster, un modèle récent, est la chaussure maximaliste d’On (199,99 $).

PHOTO FOURNIE PAR ON Les collants stretch On sont utraminces, façon seconde peau, et coûtent 149,99 $.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jeremy Bresnen, fondateur de la marque Ciele, et la designer Catherine Langelier sont bien fiers de la nouvelle collection Elite, des vêtements de course très techniques.

PHOTO JULES BÉDARD, FOURNIE PAR CIELE La collection Elite de Ciele comprend des shorts, des débardeurs, des t-shirts et des vestes de course. Les prix se situent entre 75 et 500 $.

PHOTO JULES BÉDARD, FOURNIE PAR CIELE Ici, on voit bon nombre de morceaux de la collection Elite de Ciele.

PHOTO FOURNIE PAR CIELE Sous son apparence de short de tous les jours, l'EVD cache tout plein de détails techniques (150 $).













Performance chic

Après l’athléchic, la mode hyperfonctionnelle a envahi les rues des grandes métropoles. Notre « mou » quotidien post-confinement ne se contente plus d’être confortable. Il est également technique et prêt à courir un marathon ou à gravir le Kilimandjaro !

Si plusieurs marques ont passé les dernières années à courir les tendances, celles qui ont plutôt continué de miser sur la performance, comme Salomon, Arc’teryx, Hoka et autres New Balance, sont aujourd’hui adoptées non seulement par les athlètes de pointe, mais aussi par les modeurs et modeuses qui n’ont rien à cirer du jogging. Et voici que des marques qu’on n’avait pas trop vues venir entrent dans la course.

On, par exemple, prend le marché nord-américain d’assaut, avec des campagnes qui s’adressent visiblement à une clientèle jeune, active et stylée. Les modèles de chaussures de la marque suisse née en 2010 se sont multipliés ces dernières années, question d’offrir le confort breveté CloudTec, avec son amorti tout doux, au plus grand nombre de coureurs et de randonneurs possible.

Dans sa volonté d’habiller sa clientèle de la tête aux pieds, On a également lancé une première collection de vêtements en 2017. Celle-ci était peu disponible au Québec, tenue exclusivement à la boutique Courir, mais ce n’est plus le cas. MEC, Sport Experts et plusieurs autres détaillants ont emboîté le pas, rendant les collants ultraconfortables, les vestes ultralégères et les autres pièces aussi performantes que jolies et écologiques plus accessibles.

« Pour être fashion aujourd’hui, il faut d’abord être performant », croit Maxime Simard, représentant chez On depuis quatre ans. « Notre objectif est de faire le meilleur produit possible, avec la meilleure technologie possible, de la manière la plus écologique possible. Si, après, les gens portent des parkas conçus pour monter l’Everest ou des chaussures de trail pour aller travailler dans des bureaux du centre-ville, pourquoi pas ? »

Certes, On fera des collaborations plus « mode », comme celle du printemps dernier avec Loewe ou celle à venir avec Ssense. Elle a même l’intention de s’aventurer un peu dans l’athléchic pour les coureurs de salon, mais elle demeurera toujours une marque de sport avant tout.

Chez Ciele

Des collaborations, la marque montréalaise chouchou Ciele en fait plein, qu’elles soient locales (chaussures Norda) ou internationales (Salomon, Puma). Mais la nouveauté du moment, c’est la collection Elite. Ce n’est pas le premier tour de piste du casquettier dans le monde du vêtement. Ces nouvelles pièces, vendues exclusivement en ligne, ont toutefois la particularité d’être ultratechniques et haut de gamme.

Ciele a développé ses propres matières pour cette collection, dont le Coolmatic, le COOLmatic EXP avec carbone, le RipStop, etc. Quant au design, il est l’œuvre de Catherine Langelier, qui a imaginé des pièces polyvalentes, mais affirmées, adaptées au café entre amis, mais aussi au demi-marathon. On pense notamment au short EVD et à sa coupe particulièrement urbaine et passe-partout.

« Ce sont des silhouettes qui n’existent tout simplement pas sur le marché de la course, avec une foule de fonctions et de détails extrêmement réfléchis », se réjouit Jeremy Bresnen, cofondateur de la marque qui n’a pas fini de nous surprendre, notamment avec une toute première boutique Ciele à venir, dans Griffintown.

L. L. Y. Atelier PHOTO SOPHIA BABOOLAL, FOURNIE PAR L. L. Y. ATELIER Chacun des maillons de la chaîne Bora est sculpté à la main et moulé individuellement en argent (à partir de 400 $). Le collier Ostro imite le mouvement de l’eau (190 $).

PHOTO SOPHIA BABOOLAL, FOURNIE PAR L.L.Y. ATELIER Les boucles Aella ont des éléments placés devant et derrière le lobe (250 $). Elles peuvent être combinées aux manchettes d’oreille Cage (130 $).

PHOTO SOPHIA BABOOLAL, FOURNIE PAR L.L.Y. ATELIER La manchette d’oreille Cirrus (85 $) se marie bien aux boucles Notus (230 $).

PHOTO SOPHIA BABOOLAL, FOURNIE PAR L.L.Y. ATELIER Les bagues de la collection Sandstones coûtent entre 150 et 235 $.







Nouvelle collection

Envoûtante nostalgie

La nouvelle collection de L.L.Y. Atelier et sa superbe campagne exercent un subtil envoûtement qui s’approfondit à chaque nouveau coup d’œil. Sandstones s’inspire des structures observées dans la nature et des formes fondamentales en joaillerie. La créatrice Agathe Bodineau, qui pratique la joaillerie de manière autodidacte depuis plus de 10 ans, s’est aussi permis une certaine nostalgie en revisitant les colliers près du cou (chokers) et les influences un peu gothiques de son adolescence. Tout est toujours conçu, produit, coulé et assemblé à Montréal, entre la fonderie au centre-ville et l’atelier du Mile-Ex. « Je crée une seule collection par année, ce qui me permet de bien penser à ce que je veux dire et d’éviter le rythme effréné des collections saisonnières. Je vois la joaillerie comme quelque chose que les gens veulent porter pendant longtemps et pas seulement pendant une saison », explique la joaillère qui travaille surtout l’argent.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La boutique Lépi a ouvert en juin dernier, rue Duluth.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La fondatrice de Lépidoptère, Pauline Dougé

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La boutique offre aussi une sélection de produits pour le corps et de papeterie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ainsi que quelques accessoires déco…

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Avec les retailles de sa production, Pauline Dougé a créé une collection de vêtements pour bébés.









Ouverture

Un cocon nouveau pour Lépidoptère

Lépidoptère, une marque montréalaise de fabrication locale, s’est fabriqué un joli cocon, rue Duluth, sur le Plateau Mont-Royal. Auparavant distribuée exclusivement en ligne et dans quelques points de vente, elle a désormais pignon sur rue dans un local lumineux qui met en vedette les créations de la maison ainsi que quelques coups de cœur de la designer et propriétaire, Pauline Dougé.

C’est la fermeture de la boutique Station Service en mars dernier qui a poussé Pauline Dougé à ouvrir la sienne, Boutique Lépi, après avoir dû rapatrier dans son appartement le stock qu’elle avait prévu d’écouler chez Station Service. Elle caressait déjà l’idée d’avoir un atelier-boutique et la présence d’un local vacant dans son quartier l’a convaincue de se lancer. « Je voulais que la boutique reflète les valeurs de la marque et que les gens se sentent comme chez eux, dans une atmosphère bienveillante, affirme-t-elle. Au-delà du vêtement, on a envie de proposer un échange avec la cliente, de faire partager nos valeurs pour les choses bien faites, l’écologie, le côté social aussi puisqu’il y a des étapes dans la production qui sont faites par des jeunes en réinsertion. »

Lépidoptère mise sur des hauts aux coupes intemporelles, notamment le chemisier, et privilégie les matières naturelles. Les nouveaux modèles sont d’abord offerts en précommande (essayage possible en boutique), avant d’être mis en production. On retrouve aussi en boutique les produits des collections Petit Lépi (vêtements pour bébés 0-3 mois) et Lépi Home (accessoires pour la maison), de même que les casquettes, chandelles, papeterie, bijoux et produits de beauté de marques québécoises telles qu’Esser, Baltic Club, Boréalie, L’aune et Flambette.

