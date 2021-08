Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Chevelure de plage

Voilà un produit qu’on aurait aimé découvrir plus tôt cette saison. Et qu’on ne risque pas de lâcher de sitôt. La marque canadienne DesignME a lancé le mois dernier une série de trois bruines coiffantes (Puff.ME, Gloss.ME et Bounce.ME), faciles et rapides à utiliser, aux résultats plus que probants. Idéales pour la saison chaude, et une chevelure qu’on se souhaite ici plus décontractée, pas trop travaillée, mais au contraire naturelle (comme dans le temps où on allait à la plage !), les formules sont ici toutes véganes, sans parabènes, sulfates, ni gluten. Gros coup de cœur pour le vaporisateur Puff. ME au sel de mer, lequel ajoute volume et caractère à nos cheveux, sans frisottis ni fini gras. À utiliser sur cheveux secs ou humides, au choix. Bonus écolo : des recharges pour vos produits préférés sont aussi offertes dans des contenants en carton (style berlingot).

Prix : 34 $ (le vaporisateur) et 24 $ (la recharge), offerts en ligne

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Matcha Meditation, la nouvelle eau de toilette de Maison Margiela

Un parfum fleurant bon le matcha

La sérénité d’un bol de thé matcha dans la foulée d’une séance de yoga, voici l’évocation visée par la nouvelle eau de toilette de Maison Margiela. Matcha Meditation s’inscrit dans la collection Replica, évoquant des souvenirs glanés aux quatre coins du monde. Ses vaporisations nous propulsent au Japon, à l’ombre d’un temple zen sous des arbres en fleur, excusez le cliché. Avec le parfum caractéristique et amer de la poudre de matcha, bellement reproduit sur la peau. C’est doux, légèrement sucré et frais. Le thé s’estompe pour céder la place aux notes de cœur (les senteurs se développant 30 minutes après pulvérisation), virevoltant autour des fleurs blanches (jasmin), phase durant laquelle le penchant féminin du produit s’exprime à son paroxysme, bien qu’il soit estampillé unisexe. Une deuxième floraison s’ensuit en notes de fond, avec une fleur d’oranger persistante et plus chaude, rappelant le Bottled Intense de Boss. Certains y distingueront aussi le chocolat blanc, un allié classique du matcha. C’est léger et original, mais les hommes devront bien méditer afin de déterminer s’ils sont à l’aise avec le côté floral. On aime la couleur vert pâle et la sobriété de la bouteille, même si un bouchon pour éviter les accidents de transport aurait été bienvenu.

Prix : 85 $ (30 ml) ou 166 $ (100 ml), chez Sephora et La Baie

Équipé pour voyager

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VOIR HAIRCARE L’ensemble de Voir Haircare pour voyager : très pratique !

Enfin, enfin, voyager ailleurs que dans son quartier est désormais chose possible. Voyage en avion ou roadtrip à l’horizon ? Pour ceux qui cherchent à voyager léger sans lésiner sur la qualité des produits utilisés, on vous recommande sans hésiter le minikit découverte de l'entreprise canadienne Voir Haircare, qu’on apprécie beaucoup. Ses produits capillaires, tous conçus, fabriqués et emballés au pays, mettent de l’avant des formulations majoritairement naturelles, sans silicone, sulfates, parabènes ou huiles minérales, qui donnent de très beaux résultats. Cet ensemble comprend quatre essentiels, en format mini, pour une chevelure de rêve : shampoing et revitalisant signature de l’entreprise, un masque pour les cheveux et une mousse stylisante. Fort pratique.

Prix : 42 $, proposé en ligne

PHOTO FOURNIE PAR DAVINCIA Crème solaire minérale pour le corps Sunbrella, de Davincia

Crème solaire minérale sans compromis

Habitués aux protections minérales plutôt collantes, nous avons testé la crème solaire minérale pour le corps Sunbrella, de Davincia, sans attentes particulières. Le produit, conçu et fabriqué au Québec, nous a toutefois agréablement surpris. Cette crème sans filtre chimique contient de l’oxyde de zinc. Elle s’étend tout de même aisément et ne laisse pas de film blanchâtre désagréable sur la peau. Après un peu plus de deux heures sous un soleil de plomb, notre peau demeure saine et bien hydratée. La texture de la crème pour le corps n’est toutefois pas idéale pour le visage. Mieux vaut préférer la crème solaire de la gamme Sunbrella spécialement conçue à cet effet.

Prix : 69 $, offert en ligne