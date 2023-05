Littérature

Baptisez-le bien, nom d’un chien !

Cela semble anodin, mais nommer son animal de compagnie constitue tout un art, entre inspiration et visées d’éducation. Un petit répertoire récemment paru, Doux prénoms, recense plus de 3000 propositions, récoltées auprès de refuges et de cliniques vétérinaires. Le choix d’un nom adéquat est-il crucial ? Et comment l’inculquer à notre animal ? Réponses avec une spécialiste en comportement des bêtes à poil.