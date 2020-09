Le monde animalier s’avère une grande source d’inspiration pour les créateurs québécois, qui façonnent toutes sortes de bijoux et coquetteries en hommage à nos compagnons poilus. L’atelier Créations Odrey réalise même de jolies petites fioles commémoratives qui remportent un grand succès auprès des propriétaires d’animaux endeuillés.

À l’origine, l’artisane Audrey Brière constituait des arrangements floraux classiques, avant de bifurquer vers de petits globes de verre, garnis de compositions recourant à des éléments naturels. Un jour, une de ses clientes lui a demandé d’y insérer une mèche de poils de son animal disparu. « J’avais trouvé l’idée vraiment bonne », se souvient la fondatrice de Créations Odrey qui, depuis quatre ans, se spécialise dans les bijoux commémoratifs. Et elle ne fut pas seule à apprécier le concept : aujourd’hui, elle compose annuellement plus d’un millier d’exemplaires, tous personnalisés, de ces petites consolations pour propriétaires d’animaux éplorés.

Avec délicatesse, elle dispose au cœur d’un globe de verre soufflé fleurs, minéraux, plumes ou écorces autour du brin de fourrure animalier. Chaque élément est choisi en fonction d’une symbolique ou d’une signification évoquant le passé de l’animal, sa personnalité, ou sa relation avec son maître. Le tout est coiffé d’une breloque, choisie parmi 70 modèles. Pour ces arrangements, un grand tact est certes requis dans le maniement de l’aiguille, mais aussi dans le rapport avec le client, souvent endeuillé.

PHOTO FOURNIE PAR AUDREY BRIÈRE La fondatrice de Créations Odrey puise dans la nature des éléments ayant une symbolique pour constituer des arrangements commémoratifs dans de petits globes en verre. Ses bijoux connaissent un grand succès auprès des propriétaires d’animaux endeuillés qui souhaitent garder un souvenir discret et élégant de leur compagnon.

J’ai monté une procédure pour bien les accompagner dans l’étape de deuil, car c’est beaucoup plus complexe que la confection d’un simple bijou. Un animal, c’est une parcelle de leur vie, il y a une histoire derrière tout ça et il faut qu’ils se sentent écoutés dans le processus. Audrey Brière, fondatrice de Créations Odrey

Ainsi, la créatrice, elle-même propriétaire de deux chiens, sollicite précautionneusement des photos et se renseigne sur la vie de l’animal afin de reproduire un bijou lui étant fidèle.

« Je vais expliquer pourquoi j’ai choisi telle fleur ou telle couleur. Par exemple, si un chien portait un collier turquoise, je peux ajouter un élément de cette teinte à l’intérieur. »

Le globe peut être porté sous forme de pendentif, mais certains en disposent autrement, comme sur une étagère aménagée à la mémoire du disparu. « Les gens demandent ce bijou pour se faire du bien à eux », dit l’artisane.

Le petit globe de verre fut justement une bulle d’oxygène pour Julie Malette, une des clientes d’Audrey Brière. Au sein du bijou, une mèche blanche de son bichon, récemment emporté par une maladie après l’avoir accompagnée pendant dix ans.

PHOTO FOURNIE PAR JULIE MALETTE Le globe de Mme Malette en hommage à son bichon, auquel elle était très attachée.

Très attachée à lui, elle était d’autant plus affectée qu’elle n’a pas pu assister à son départ, à cause des mesures de la COVID-19. Le jour fatidique, elle a prélevé quelques poils, sans encore savoir qu’en faire, jusqu’à ce que sa sœur lui parle des bijoux commémoratifs. Pour elle, c’est un coup de pouce lui permettant d’avancer sur le douloureux chemin du deuil.

« Quand on perd quelqu’un, on dit souvent qu’il reste avec nous dans notre cœur, mais là j’ai quelque chose de significatif avec moi, c’est plus concret. J’ai vécu tellement d’émotions avec ce chien-là, des choses pas faciles, et il a toujours été là. Un animal, c’est comme un morceau de nous. Je voulais le garder près de moi », explique-t-elle.

D’autres créations commémoratives

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE NATHBCREATIONS NathBCreations conçoit toutes sortes de bijoux, dont ces pendentifs en résine époxy écologique (25 $).

Les pendentifs et les porte-clés de NathBCreations reposent un peu sur le même principe, avec des mèches de poil à l’intérieur, mais sont quant à eux confectionnés en résine époxy écologique. Elle réalise également des pendentifs en alliage représentant le contour d’un chat.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK MON ANGE CANIN Quand nos boules de poils deviennent littéralement des… boules de poil. Mon Ange Canin utilise aussi la fourrure des animaux dans des bracelets ou autre.

Quant à l’atelier Mon Ange Canin, il réalise bracelets, colliers, boucles d’oreilles (29 $ à 65 $) en intégrant des éléments, notamment des « perles », roulées à partir de poil de chien, chat ou lapin. Des « roses » commémoratives intégralement créées avec de la fourrure peuvent aussi être commandées.

Des bijoux inspirés par pitous et minous

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE RONNY POP Nos amis à quatre pattes fournissent de belles idées d’inspiration pour les créateurs d’ici, qui recourent même à leur fourrure pour fabriquer des bijoux commémoratifs. Ici, les « chats fleuris » de Ronny Pop.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE RONNY POP Ronny Pop, visiblement amoureuse des animaux, se sert des formes félines et canines pour mettre au point des bijoux sobres. 1 /2



Plusieurs créateurs d’ici jouent avec les formes dans un style plus classique, mais qui ne manquent pas d’élégance. On pense notamment à Ronny Pop, dont la boutique est truffée de bijoux animaliers de grande finesse et personnalisables : bracelet doré avec une délicate et discrète tête de chat (26 $), médaillons gravés, et l’un de nos coups de cœur, un pendentif évoquant un chat fleuri (25 $).

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET LOSTANDFAUNE Une bague inspirée d’une tête de cerf fabriquée par Lost & Faune, atelier très axé sur la nature sauvage.

On retrouve la même qualité d’exécution chez l’atelier montréalais Lost & Faune, où Christine Bérubé est partie s’inspirer davantage dans la nature sauvage québécoise, mettant cerfs, ours, lapins et renards en vedette sur leurs bijoux (compter 32 $ pour une bague ou un collier en inox ou plaqué or).

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET BIJOUXDOIGTSDEFEE.COM Beaucoup, beaucoup de choix chez Bijoux Doigts de Fée, dont ces boucles d’oreille canines.

Quant aux petites filles et aux ados entichées des animaux, elles devraient jeter un œil du côté de Bijoux Doigts de Fée, une entreprise québécoise : parmi les vastes gammes de boucles d’oreilles, bagues, chaînettes ou breloques, on retrouve très souvent chats, chiens, et une foule d’autres espèces à poils et à plumes, colorées ou métallisées.

Pour animaux coquets

PHOTOS TIRÉES DE LA PAGE INSTAGRAM @TAGEMDESIGNS Les médailles de l’atelier Tagem Designs, à Grenville-sur-la-Rouge, sont bellement réalisées et personnalisées selon le nom du chien ou du chat.

On aime bien se parer de beaux bijoux, mais pitou et minou pourraient être un peu jaloux. Il est certain que le choix pour eux reste restreint, surtout si l’on désire respecter l’animal, mais on pensera tout de suite à de belles médailles. Nous avons été séduits par celles, originales, de l’atelier Tagem Designs, à Grenville-sur-la-Rouge, bellement réalisées et personnalisées selon le nom du chien ou du chat (par exemple, avec une petite planche de surf pour animal nommé Maui).

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE MAEVA LACOMBE La Montréalaise Maeva Lacombe fabrique des colliers en argent pour animaux.

Pour ceux qui aiment vraiment leur compagnon et désirent un collier en argent fabriqué par une joaillière, avec éventuelles incrustations, la Montréalaise Maeva Lacombe fabrique ce type de bijou.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FIER PET Fier Pet ose les cravates pour chiens et chats, avec des motifs souvent originaux.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PILOUF Le chien Colt arbore un nœud papillon qui lui sied à merveille ! Beaucoup de couleurs, très éclatantes, sont offertes chez Pilouf. 1 /2



Mais pour rester dans le plus classique, de nombreux artisans jouent sur le tissu pour proposer des gammes très étendues de foulards, bandanas, nœuds papillon et même mini-cravates ! Par exemple, Pilouf et Fier Pet, deux entreprises québécoises, se sont spécialisées dans ces créations pour chats et chiens distingués. Plusieurs tailles sont bien sûr offertes, mais c’est surtout le choix des couleurs, souvent éclatantes, qui a de quoi donner le tournis.

