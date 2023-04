Que les amoureux des pitous dressent les oreilles : ils sont conviés avec leur compagnon à truffe à divers festivals et rassemblements se profilant au Québec pendant l’été. En voici trois, dont un tout nouvel évènement sur trois jours organisé à Montréal.

Faire sa patte dans la métropole

Les toutous tannés de la routine quotidienne et du parc à chiens local auront de quoi se mettre du divertissement sous les canines dans les prochains mois. En plus du retour des festivals habituels qui roulent leur bosse depuis quelques années, un nouveau venu fera une entrée fracassante à Montréal. Baptisé Woopaw Fest, l’évènement s’étalera du 30 juin au 2 juillet à Griffintown – le lieu exact sera précisé en mai.

Tous les fils ne sont pas encore définitivement attachés, mais un aperçu des activités peut déjà être dressé par les organisateurs : on y retrouvera des rassemblements de chiens de race, une zone marchande, des éducateurs canins et des OBNL, et des gâteries gourmandes destinées aussi bien aux canidés qu’à leurs maîtres. « L’espace marchand réunira le plus possible des commerçants et des PME locaux, avec de la nourriture, des vêtements pour chiens, bandanas, colliers, harnais, matelas, des éducateurs canins, des gens qui donneront un minimum de connaissances sur quoi faire et ne pas faire pour que tout se passe en sécurité », énumère Tatiana Tomaszewski, directrice générale du Woopaw Fest.

PHOTO JONATHAN HERNANDEZ DUVALEZ, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK PAWSOME CLUB MTL Des rassemblements de corgis ayant déjà été organisés avec succès ces dernières années, on passe à la vitesse supérieure avec un nouveau festival canin sur trois jours qui se tiendra à Montréal.

C’est sous l’impulsion de Thien Vu Dang, instigateur de divers festivals montréalais tels que Yatai ou Mapp, ainsi que de récents rassemblements canins, que le projet a été monté. Des coups d’essai à succès avaient déjà été lancés, notamment des défilés de corgis avec leurs propriétaires, réunissant plus de 200 adorables spécimens, ou des rassemblements de shibas et d’akitas à l’occasion de la semaine du Japon à Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Tatiana Tomaszewski, directrice générale du Woopaw Fest

« On s’attend à recevoir mille visiteurs par jour durant l’évènement, mais on espère en avoir plus », dit Mme Tomaszewski, dont le chien Reine, un poméranien, mettra furtivement les pattes sur le site du festival.

Où : dans le quartier Griffintown, à Montréal

Quand : du 30 juin au 2 juillet 2023

Entrée : 5 $ pour le public, 3 $ pour les propriétaires de chiens

Laval revient avec son festival

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU RENDEZ-VOUS CANIN L’activité se veut familiale.

L’été sera loin d’être fini pour les chiens festifs, puisque la 4e édition du Rendez-vous canin, qui se tiendra les 12 et 13 août au Centre de la nature de Laval, leur donnera l’occasion d’aller pavaner avec leur fourrure estivale. Au menu, parcours d’agilité, jeux d’obstacles, courses au leurre, démonstrations, marchands locaux de jouets, accessoires ou gâteries, professionnels, clinique de micropuçage… Les organisateurs, qui indiquent avoir accueilli près de 20 000 visiteurs et cynophiles lors des éditions précédentes, promettent également des nouveautés et davantage de zones d’ombre pour les toutous cette année.

Où : Centre de la nature de Laval

Quand : 12 et 13 août 2023

Entrée libre

Du sport canin en région

PHOTO PAUL BAGNALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La meneuse de chiens Katherine Langlais sera l’invitée d’honneur du festival.

Les régions ne sont pas en reste, avec le retour du Grand festival canin de Dégelis, petite ville du Bas-Saint-Laurent, où une vingtaine d’éleveurs éthiques membres du Club canin canadien seront présents, aux côtés de 25 stands commerciaux et professionnels. Des conférences de maîtres-chiens seront proposées, et de nombreux sports canins seront mis de l’avant. « Le regroupement de moutons ne sera malheureusement pas de retour cette année, mais nous aurons les sports attelés, les sports ratiers, les épreuves d’agilité, le frisbee, et la course de leurre. On espère amener les sauts aquatiques l’an prochain », explique Marcel Morin, président du comité organisateur.

Pour information, les sports attelés impliquent une traction (d’un traîneau, d’un vélo, d’un coureur ou d’un skieur, par exemple), tandis que les sports ratiers consistent à faire dénicher au chien un tube où est logé un rongeur. Quant au saut aquatique, il s’agit d’une sorte de saut en longueur avec atterrissage dans un bassin. La meneuse de chiens Katherine Langlais, première femme à remporter la course Can-Am Crown, une épreuve de 400 kilomètres dans le Maine, sera l’invitée d’honneur de cette 4e édition. Le vendredi soir précédant le festival, un 5 à 7 et un défilé de mode de chiens de race sont également prévus.

Où : à Dégelis, dans le Bas-Saint-Laurent

Quand : 26 et 27 août 2023

Entrée : 10 $ par jour pour adultes, 5 $ pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans.