Il y a bel et bien des moutons dans des parcs à Montréal pendant l’été.

« Venez, les cocos », lance Annie Cloutier, alors que 12 moutons débarquent d’une remorque pour aller croquer à pleines dents dans des trèfles et des pissenlits.

« Quelle aventure ! », s’exclame celle qui est l’une des responsables de l’organisme Biquette écopâturage.

La scène est aussi attendrissante qu’inhabituelle : nous ne sommes pas au milieu d’un champ, mais au parc Armand-Bombardier de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. « C’est le plaisir d’avoir de la campagne en ville », ne pourrait mieux illustrer le bénévole Mathieu Ménard.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le moment même où les moutons arrivent au parc Armand-Bombardier.

De plus en plus connus des Montréalais, les moutons de Biquette sont arrivés à Montréal mardi matin après avoir quitté la ferme Berthe-Rousseau, à Durham-Sud, dans les Cantons-de-l’Est.

C’était la première fois que Denis Rondeau transportait des animaux de ferme dans l’île de Montréal. Il va revenir à la fin du mois de juin pour le déplacement du troupeau au parc Maisonneuve, où Biquette a son « repaire » depuis plusieurs étés (avec des poules et un potager).

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Denis Rondeau avait la tâche de conduire les moutons de Durham-Sud à Montréal.

Les moutons ne sont pas qu’une simple source d’agrément. En broutant et en ruminant, les bêtes font de l’écopâturage. En d’autres mots, elles sont une solution de rechange écologique aux tondeuses pour entretenir des espaces verts.

L’écopâturage écrase moins le sol que les tondeuses et le fertilise. C’est moins bruyant pour les oiseaux. Mathieu Ménard, bénévole

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des herbes hautes dans les zones moins fréquentées d’un parc gardent la température plus basse qu’un gazon rasé de près.

Des bénévoles fidèles au poste

Les quelque 150 bénévoles de Biquette se relaient au parc de 9 h à 19 h. Avec leur bâton de berger ou un balai, ils veillent à ce que les moutons restent ensemble et ils s’assurent de leur bien-être. Ils s’occupent aussi de l’entretien de la bergerie et de son approvisionnement en foin pendant la nuit.

Michel Brisson fait du bénévolat depuis une dizaine d’années, notamment au sein de banques alimentaires. « Histoire de s’occuper », dit l’homme retraité.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE C’était une première expérience avec les moutons pour le bénévole Michel Brisson.

Je ne pensais jamais un jour m’occuper de moutons. Michel Brisson, bénévole

Lundi soir dernier, Michel a eu une formation, et moins de 24 heures plus tard, il était entouré de têtes frisées au parc Armand-Bombardier. « Quand on fait du bénévolat, il faut être ouvert d’esprit. C’est mon chum Richard qui m’a dit : “ Viendrais-tu garder des moutons ? ” »

« C’est zen, vante justement Richard. C’est beau de voir les gens s’arrêter et de voir que les moutons rendent leur journée spéciale. »

Mathieu Ménard se souvient encore de la première fois qu’il a aperçu les moutons de Biquette au parc Maisonneuve.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le mouton Madrid se laissait flatter allègrement par le bénévole Mathieu Ménard.

C’est improbable et magique de partager avec d’autres gens l’émerveillement de croiser des moutons en ville. Mathieu Ménard, bénévole

Comme bénévole, il aime éduquer les gens curieux à propos de l’écopâturage et il affectionne le contact apaisant avec les animaux. « On apprend à connaître les moutons avec leurs petites personnalités », explique-t-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE C’est dans la nature des moutons de rester ensemble.

Comme beaucoup de bénévoles et d’employés de Biquette, Charlotte Leclerc l’est devenue par hasard, en chemin pour un cours au cégep Maisonneuve. En voyant les moutons, elle a eu une sorte de révélation. Elle a passé le reste de la journée et celle du lendemain avec eux. Aujourd’hui, elle est l’une des bergères responsables.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Charlotte Leclerc est particulièrement proche de Chalette, la « doyenne » du troupeau qui est la mère de Madrid et la grand-mère de Cécile et d’Agnès.

Recherchiste de métier, Annie Cloutier a quant à elle suggéré à sa fille de devenir bénévole pour Biquette avant de donner un coup de main à son tour. De fil en aiguille, elle est devenue une employée phare de Biquette et une véritable agricultrice urbaine ! « Un grand attachement s’est créé envers l’équipe et les moutons », dit la femme au grand cœur.

Il faut savoir que les moutons appartiennent à la fondatrice de Biquette Marie-Ève Julien-Denis, mais que cette dernière souffre de la maladie du poumon du fermier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Annie Cloutier fait partie des responsables de Biquette écopâturage, dont les moutons sont devenus une tradition estivale au parc Maisonneuve.

Appel à tous : l’équipe de Biquette cherche une ferme – idéalement dans le Grand Montréal – où les moutons pourraient passer l’hiver. Ce serait plus pratique pour les bénévoles qui continuent d’en prendre soin. Et l’OBNL pourrait organiser des visites éducatives et scolaires dont les revenus permettraient de pérenniser son existence.

Tous les arrondissements et les institutions qui ont de grands terrains à entretenir peuvent demander à Biquette si ses moutons peuvent y passer du temps. Il est aussi question de projets de recherche avec des étudiants, ajoute Annie Cloutier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Surprise : un renard !

Sachez qu’on peut soutenir les activités de Biquette écopâturage en achetant des « Granu-laines », soit de l’engrais fabriqué par Les Laines Finn D’Or, un éleveur et producteur de laine situé près de Sherbrooke. Biquette lui remet une partie de sa laine et celle qui est souillée et de mauvaise qualité sert à faire des fertilisants.

« Les Granu-laines contiennent plus d’azote que de l’engrais de poule », souligne Annie Cloutier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La bergerie mobile a été livrée par camion électrique : merci à FFC Électrique pour la commandite.

Enfin, Annie Cloutier invite le public à prendre part aux activités gratuites qui auront lieu au parc Armand-Bombardier. Citons un atelier d’initiation au filage de laine le 25 mai, du yoga en plein air et une activité de tricot.

Et quand les moutons débarqueront-ils au parc Maisonneuve ? Le 25 juin.

Consultez le site de Biquette écopâturage