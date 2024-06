La marque On réalise un bon coup en parant Zendaya de ses vêtements et de ses chaussures sport.

Est-ce qu’On a enfin trouvé l’ambassadrice qui lui ouvrira le marché des jeunes cool ? Chose certaine, la marque suisse réalise un bon coup en parant Zendaya de ses vêtements et de ses chaussures sport.

La collaboration annoncée doit durer plusieurs années et miser sur « le mouvement et la narration ». Une première vidéo, créée par la réalisatrice C Prinz, a été mise en ligne, montrant l’actrice sur une piste de course, entourée de danseurs. La chorégraphie doit illustrer le fait d’être ensemble, de bouger, d’apprendre, de rêver… ensemble.

Zendaya, souvent aperçue en Converse, portait semble-t-il déjà la marque On avant d’être pressentie. « Ce n’est pas un secret que je suis amatrice d’On depuis longtemps. J’en porte tout le temps sur les plateaux de tournage, quand je voyage, quand je répète ou quand je me promène avec mon chien.

Ce partenariat boucle la boucle », déclare-t-elle au sujet de son nouveau rôle d’ambassadrice pour la jeune marque née en 2010. On peut s’attendre à voir apparaître des pièces qui portent la touche de la jeune modeuse. En attendant, on trouve ses suggestions sur le site.

