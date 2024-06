Avez-vous remarqué comment les réseaux sociaux et les magazines people exploitent à outrance les photos très désavantageuses de certaines vedettes vieillissantes ? La nouvelle tendance est d’opposer un cliché où la star est au sommet de sa beauté à un autre où elle apparaît ridée, pochée et ravagée.

J’ai en tête des images d’Alain Delon et de Brigitte Bardot. On les voit d’abord alors qu’ils concurrencent Apollon et Aphrodite dans leur tendre vingtaine, puis ils apparaissent avec leur visage actuel dans de très mauvaises photos qui font ressurgir de partout des plis et des crevasses.

Je suis également tombé sur Kim Basinger, belle comme le jour dans sa prime jeunesse, côtoyant une image où elle ressemble à un pruneau séché. J’ai aussi vu les deux têtes d’affiche de CHIPS, Larry Wilcox et Erik Estrada, d’abord ultra-sexy dans leur uniforme de policiers à moto, puis avec les cheveux grisonnants, quelques kilos en trop et le visage affaissé. Même Sarah Jessica Parker, pas encore sexagénaire, est soumise à ce terrible jeu !

Et malheur à ceux et celles qui tentent d’arrêter l’horloge de la vie avec des interventions chirurgicales et du botox, ils ont droit en prix boni à des commentaires mesquins.

Que veut-on dire avec ces jeux de comparaison ? Que même les stars ne résistent pas au temps ? Car il faut se le dire, nous prenons un malin plaisir à regarder ces images. Quand on voit des photos de Goldie Hawn avec la peau flasque ou de Leonardo DiCaprio en maillot de bain avec un bedon, on se dit intérieurement : « Quin toé, t’es pas mieux que moi ! Tu m’as tellement fait suer avec ta beauté, à ton tour de passer à la caisse ! »

Il faut savoir qu’il est très facile de prendre des photos de gens et de les montrer sous un mauvais jour. Tout comme il est facile de les truquer. En fait, tout cela est lié à une perfide exploitation de la part de ces magazines et de ces sites web.

J’ai remarqué que durant la dernière année, les magazines à potins français montraient toujours une Céline Dion au visage émacié, le cou tiré, le regard vide. Céline n’allait pas bien et il fallait l’exprimer. Mais depuis qu’on sait qu’elle prend du mieux, les photos d’elle bien maquillée et coiffée dans un ensemble Balenciaga sont revenues, comme par magie.

En fait, ces photos de type « avant et après » nous disent que la vieillesse est quelque chose de laid, que c’est une fatalité, un châtiment.

Cette obsession de la jeunesse et de la vieillesse atteint un pic. En témoignent ces applications ou ces filtres qui projettent notre apparence actuelle dans le temps. En un clic, on prend 20 ou 30 ans. Cela permet aux utilisateurs de pousser des cris d’horreur. Et à l’industrie de la beauté d’affirmer qu’il n’est pas trop tard pour agir. Résultat, des crèmes antirides pour les ados sont maintenant vendues.

Il existe même, tenez-vous bien, des produits pour la peau et des techniques de massage destinés… aux bébés. On appelle les mères obsédées par l’éclat du teint de leurs enfants des « serum moms ». Le magazine Technikart parlait récemment d’un « facial lissant » pour enfants à 125 $.

Cette folie autour de la peur de vieillir connaît bien évidemment son lot de dérives. Une théorie saugrenue qui circule sur TikTok prétend que la génération Z vieillirait plus rapidement que les milléniaux. C’est ce que répand le créateur de contenu Jordan Howlett dans une vidéo visionnée 20 millions de fois. Il justifie ce phénomène par le stress qui frapperait davantage sa génération.

Je lisais des commentaires sur un forum de discussion qui porte sur notre peur de vieillir. Dans l’ensemble, les gens acceptent l’idée de voir leur peau flétrir, leur ventre ou leurs fesses prendre de l’expansion et leurs cheveux se raréfier. Ce que nous craignons, c’est la diminution physique, la maladie et un rapprochement inévitable de la fin.

Pour beaucoup de gens, vieillir signifie une perte d’autonomie, une dépendance aux autres, une diminution des revenus, l’horizon d’une maison de retraite déprimante ou d’un CHSLD, la solitude, la dégradation des capacités physiques, le départ du conjoint, des membres de sa famille ou d’amis et, surtout, le sentiment que la vieillesse rend inutile.

La perspective de vieillir est déjà assez lourde à porter, pourquoi en rajouter ? C’est ce que je déplore avec cette surabondance de photos où la vieillesse est montrée comme une tare. Or, plus on entretient une image positive de la vieillesse, plus on a des chances de vivre heureux et plus vieux. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont des études sérieuses.

En 2003, les chercheurs Hannah Kuper et Michael Marmot ont interrogé 10 000 fonctionnaires de Londres. Ils ont posé la question suivante : quand commence la vieillesse ? Ils ont ensuite suivi les répondants durant de nombreuses années.

Les résultats publiés par la BBC et rapportés par le site Slate montrent que les personnes qui pensaient que la vieillesse commençait tôt étaient plus susceptibles d’avoir une crise cardiaque ou de connaître des ennuis de santé de six à neuf ans après avoir répondu au questionnaire. Au contraire, ceux qui avaient imaginé un début tardif de la vieillesse ont préservé leur santé et ont conservé une meilleure forme physique.

Une autre étude a été réalisée sur une longue période par Becca Levy, professeure à l’École de santé publique de Yale, avec plus d’un millier de personnes d’au moins 50 ans. Les résultats vont dans le même sens. Les gens qui avaient une vision positive de leur propre vieillissement ont vécu en moyenne 23 ans après leur participation à l’étude. En revanche, ceux qui avaient exprimé des idées négatives ont vécu en moyenne une quinzaine d’années après avoir répondu aux questions.

Bref, l’âge qu’on attribue à la vieillesse et la façon dont on la conçoit ont des conséquences sur la façon de vieillir. En présentant la vieillesse comme une déchéance, on contribue à écourter la vie de ceux qui ne rêvent que d’une chose, la prolonger.