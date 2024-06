La crème de corps Kiehl’s figure parmi les chouchous de la marque et on comprend pourquoi ! Contenant du beurre de cacao et du bêta-carotène, cette crème sans résidu huileux est hydratante et nourrissante à souhait, ce qui est très agréable pour les peaux qui peuvent être encore un peu sèches en cette saison.

On l’applique en tout temps, on masse légèrement la crème sur notre peau pour bien la faire pénétrer. On aime son odeur très douce, ce qui en fait un produit incontournable, quelle que soit la saison. Elle est vendue en plusieurs formats, 75 ml, 250 ml, 500 ml, une recharge est aussi offerte.

Crème de corps Kiehl’s, 22 $ pour 75 ml

