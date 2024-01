Le rose, une couleur trop genrée ?

L’essai Rose, une couleur aux prises avec le genre, de Kévin Bideaux, est un livre complet sur le rose, cette couleur qu’on associe au féminin. L’artiste et chercheur en arts et en études de genre s’interroge sur la place du rose en Occident et retrace son histoire sociale, politique et culturelle. Entrevue.