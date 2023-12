Ils se sont imposés cette année et ont drôlement fait jaser. De la cour d’école à la machine à café, 10 mots qui ont marqué 2023 dans différents domaines.

Quoicoubeh

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les jeunes en classe se sont mis à prononcer le mot « Quoicoubeh », qui est devenu un phénomène.

Quoi ? Vous aviez déjà oublié « Quoicoubeh » ? Même si l’effet de mode s’est estompé, parents et enseignants, eux, s’en souviennent certainement. Théoriquement, cette réplique insignifiante qu’on lance à celui qui nous répond « quoi ? » a été popularisée sur TikTok en décembre 2022 par le Français Cameron Djassougue, dit LaVache (@camskolavache). Mais c’est en 2023 qu’elle a réellement été adoptée par les jeunes au point de susciter la curiosité médiatique des deux côtés de l’Atlantique.

Valérie Simard, La Presse

Air Fryer

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Friteuse à air chaud ou air fryer

La friteuse à air chaud, qui cuit les aliments plus rapidement qu’un four traditionnel, continue de faire des adeptes cette année. Les « fan(s) du air fryer » (un vrai groupe Facebook, avec près de 127 000 membres) sont partout. Léger revers pour ce nouveau chouchou des cuistots en février dernier : le fabricant Cosori a procédé à un rappel de plus de deux millions d’appareils vendus sur le continent (Canada, États-Unis et Mexique), en raison d’un risque d’incendie.

Silvia Galipeau, La Presse

PSPP

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, et Pascal Paradis, député de Jean-Talon

On ne parle plus de Paul St-Pierre Plamondon, mais bien de PSPP. Le chef du Parti québécois a connu une année solide, à commencer par un appui record de 98,51 % lors du congrès de son parti le 11 mars. Sa popularité a continué à grimper lorsque le Parti québécois a arraché à la Coalition avenir Québec la circonscription de Jean-Talon lors d’une élection partielle en octobre. Et quel avantage pour tous de l’appeler PSPP : on n’hésite plus entre les noms Paul St-Pierre Plamondon et Pierre St-Paul Plamondon !

Marie Tison, La Presse

ChatGPT

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS ChatGPT a été acclamé, critiqué, conspué, disséqué...

Mis au point fin 2022, c’est vraiment en 2023 que ChatGPT est sorti du sac ! Le robot conversationnel qui carbure à l’intelligence artificielle (IA) a été acclamé, critiqué, conspué, disséqué... Pour preuve, la fiche du logiciel est la plus consultée sur Wikipédia par les internautes en 2023. La prise de conscience de la nécessité de balises s’est imposée par la bande, car comme dirait l’autre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.

Sylvain Sarrazin, La Presse

Charles III

PHOTO OLI SCARFF, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Le samedi 6 mai, à l’abbaye de Westminster, Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et du Commonwealth. Il est ainsi officiellement entré dans l’histoire... et dans notre vocabulaire, près de 70 ans après le couronnement de sa mère, la reine Élisabeth II, le 2 juin 1953. Charles III a prêté serment en posant sa main sur la Bible lors d’une cérémonie très protocolaire qui a réuni de nombreux chefs d’État et de gouvernement du monde entier.

Olivia Lévy, La Presse

Écoanxiété

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Un smog causé par la fumée a enveloppé de nombreuses villes en juin.

La succession de pluie verglaçante, d’inondations et d’incendies de forêt a fait grimper le niveau d’écoanxiété de plusieurs d’un cran en 2023. Alors que des experts affirmaient que le Québec ferait face à davantage d’épisodes climatiques intenses dans l’avenir, un smog causé par la fumée a enveloppé de nombreuses villes en juin. Au début de juillet, une déclaration du réalisateur Xavier Dolan au quotidien espagnol El Mundo a fait grand bruit. A-t-il vraiment dit qu’il souhaitait se construire une maison à la campagne avec ses amis et regarder le monde brûler ? Jamais, a-t-il répliqué.

Valérie Simard, La Presse

Barbenheimer

PHOTO SCOTT GARFITT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Gosling et Margot Robbie sont les vedettes du film Barbie.

Ce mot-valise qui a tant fait jaser en juillet est le fruit d’un immense coup de pub. Objectif : mousser la sortie de deux mégaproductions – Barbie et Oppenheimer – en créant une fausse rivalité. Les internautes s’y sont donnés à cœur joie, y allant de mèmes, de dessins et de montages vidéo, plusieurs débattant même de l’ordre idéal pour voir les deux films le même jour, pour un total de près de 300 minutes de visionnement !

Silvia Galipeau, La Presse

X

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Elon Musk a rebaptisé son réseau Twitter du nom de X.

Vous dites encore Twitter ? Vous êtes tellement 2022 ! Elon a dit X, tout le monde doit répéter après lui. Dans le courant de l’été 2023, le milliardaire excentrique qui avait racheté le réseau social à grands frais l’an dernier l’a soudainement rebaptisé, dégommant l’oiseau bleu original. Et c’est peu dire qu’avec Musk aux commandes, la plateforme a perdu des plumes, étant dépouillée de plus de la moitié de ses revenus publicitaires et confrontée à des polémiques par rapport à la circulation de messages racistes et antisémites.

Sylvain Sarrazin, La Presse

Swiftie

PHOTO RICARDO MORAES, ARCHIVES REUTERS Des admiratrices de Taylor Swift attendent à l’extérieur avant un concert de leur idole.

Au risque de se répéter, Taylor Swift est sans l’ombre d’un doute l’artiste qui a fait le plus parler d’elle cette année. Elle n’y serait sans doute jamais parvenue sans son armée de « Swifties ». Par la force du nombre, ses admiratrices ont démontré qu’elles pouvaient faire remplir des stades soir après soir, influencer la politique et même investir les universités les plus prestigieuses : Harvard offre un cours sur l’univers musical de la chanteuse !

Léa Carrier, La Presse

Flip phone

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le téléphone à clapet ou flip phone est réapparu cette année.

Sorti des boules à mite, le téléphone à clapet a fait un retour inattendu cette année, ramené par des adolescents nostalgiques d’une époque avant les réseaux sociaux et des entreprises technologiques qui ont senti la bonne affaire. Encore cette année, de nouveaux modèles améliorés ont fait leur entrée sur le marché : le Galaxy Flip5 de Samsung et son rival plus abordable, le Razr 40 de Motorola.

Léa Carrier, La Presse