Il y a plus de 25 ans, j’étais directrice d’une école primaire. En cours d’année, j’accueille dans mon bureau un nouvel élève pour une classe d’adaptation scolaire. Il est accompagné de son éducatrice. Il me tutoie, j’interviens en lui disant qu’ici à l’école, on dit “vous” au personnel. Il me répond : “Oh oui, le voutoyement, je connais ça !” Adorable.