C’est difficile de retrouver l’insouciance de mes 16 ans, mais j’essaie de mettre en pratique la maxime de Ferris Bueller à la fin de mon film préféré : “Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you’re gonna miss it.” (“La vie passe très vite. Si vous ne vous arrêtez pas pour regarder autour de vous de temps en temps, vous allez la manquer.”)