Le temps des Fêtes et son cortège de personnages colorés arrive, avec le père Noël et la fée des Étoiles en têtes de gondole. Mais au gré des époques, cultures et folklores, des personnages plus inquiétants font contrepoids au barbu ventripotent, ayant de quoi faire frissonner les enfants. Ont-ils un rôle social à jouer ? Et s’ils hantent encore l’Europe, pourquoi ne se sont-ils pas imposés en Amérique du Nord ?

Le père Fouettard et ses déclinaisons

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Un comédien représentant le père Fouettard en Alsace, en 1956. Il est souvent muni d’un martinet, de chaînes ou d’un sac, voire des trois à la fois.

PHOTO ARCHIVES GETTY IMAGES Aux Pays-Bas, une armada de Zwarte Piet escorte saint Nicolas. Leur côté sévère a été muté en comportement festif. 1 /2



Le père Fouettard est la figure antagoniste de Noël la plus connue, que l’on retrouve dans les célébrations du nord-est de la France, en Suisse, en Belgique et dans certaines zones de culture germanique. Il prend part au défilé du personnage légendaire de saint Nicolas (une des inspirations pour le père Noël), entre le 5 et le 6 décembre. Selon les lieux ou pays, le sinistre personnage prend divers noms et aspects. Dans la tradition alsacienne, il se nomme par exemple Hans Trapp, présenté sous les traits d’un rustre campagnard, muni de chaînes, d’un fouet ou d’un sac pour enlever les enfants désobéissants. En Belgique et aux Pays-Bas, il est nommé Zwarte Piet et grimé de noir ; usage folklorique qui a fini par déclencher des polémiques. Il s’est souvent radouci, endossant plutôt le rôle de joyeux saltimbanque.

Le Krampus

PHOTO JOE KLAMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Avec le Krampus, hurlements garantis en présence des tout-petits

PHOTO JOE KLAMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le masque et le costume, évoquant un démon aux allures de chèvre, ont une forte connotation satanique.

PHOTO JOE KLAMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La tradition est encore fortement ancrée en Autriche. 1 /3





Si le père Fouettard était un Pokémon, Krampus serait son évolution. Mi-bête, mi-démon, cette créature effrayante se retrouve surtout dans les festivités de pays germaniques, notamment en Autriche, ou d’Europe de l’Est. Selon la tradition, pendant que les enfants sages reçoivent des cadeaux, les turbulents héritent de punitions ou de mises en garde de sa part. La créature mythologique défile aux côtés de saint Nicolas, début décembre, dans les rues des cités. Malgré son aspect effrayant, il est là pour de bon : en 2020, le Krampus a été inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Féérique, l’Islande ?

ILLUSTRATION FOURNIE PAR VISIT REYKJAVIK La sorcière géante Grýla, quelques Yule Lads et le chat géant Jólakötturinn, dont il vaut mieux ne pas croiser la route durant les Fêtes.

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Des mannequins représentant l’ogresse Grýla et son mari défilent à Reykjavik. 1 /2



L’Islande se drape de couleurs assez féériques pendant tout le mois de décembre, avec 13 lutins jouant le rôle de pères Noël. Mais au-delà des lumières des Fêtes, il y a aussi un côté obscur du folklore national, avec un trio composé de Grýla, des Yule Lads et du Yule Cat. La première est une sorcière et ogresse géante dont le plat favori est composé d’enfants cuits peu sages. Les deuxièmes sont les enfants de Grýla, hommes rustres débarquant en ville un par un 13 jours avant Noël ; selon les localités, ils distribuent des cadeaux, des patates pourries pour les petits tannants ou volent de la nourriture. Quant au Yule Cat (Jólakötturinn), c’est un énorme chat qui dévore ceux qui ne portent pas de nouveaux vêtements pour le temps des Fêtes.

Les Kallikatzaros, petits démons grecs

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Une illustration représentant un Kallikantzaro.

Plutôt méconnus, les Kallikantzaros appartiennent au folklore grec. Vivant sous terre, ils scient les racines du monde dans le but de voir celui-ci s’effondrer, avant d’émerger à la surface peu avant Noël pour tourmenter les bonnes gens. L’aspect de ces petits démons, semblables à des gobelins ou à des lutins maléfiques, varie selon les représentations. Début janvier, ils retournent dans leurs galeries pour reprendre leur travail… mais selon la légende, l’arbre souterrain s’est régénéré, et tout est à recommencer, le scénario se répétant à l’infini chaque année.

Le Grinch

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le Grinch a été imaginé dans les années 1950.

À l’instar d’Ebenezer Scrooge, personnage de Charles Dickens, le Grinch (ou Le Grincheux) montre une profonde aversion pour le temps des Fêtes, qu’il souhaite saboter. Il est tout d’abord apparu dans le livre illustré pour enfants How the Grinch Stole Christmas ! du Dr Seuss, avant de s’inviter devant les caméras. Il s’agit de l’une des rares figures populaires nord-américaines anti-père Noël à s’être imposée, mais aussi contextualisée avec une morale et des explications pour son comportement malveillant.