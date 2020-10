Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Le bonheur en infusion

Vous avez peut-être remarqué depuis quelque temps les jolies boîtes colorées des infusions Pukka sur les tablettes de votre épicerie. Présente depuis peu sur le marché québécoise, la marque anglaise se distingue depuis sa fondation en 2001 avec ses tisanes aux mélanges inspirants, où les multiples propriétés des plantes sont mises en valeur. Les produits de Pukka, dont le nom signifie « authentique » en hindi, sont inspirés des principes holistiques de l’ayurveda. Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et sont d’origine dite « éthique », et les mélanges sont créés par des experts herboristes. Nous avons testé quelques-unes de leurs infusions, aux mélanges qui sortent des sentiers battus, comme le vivifiant « Trois gingembres » (avec racines de gingembre, galanga, réglisse et curcuma), l’onctueux « Nuit paisible » avec fleurs d’avoine, lavande et fleurs de tilleul, ou encore notre préféré, le « Feel new », rafraîchissant et parfumé, qui amalgame anis, graines de fenouil, cardamome, racines de réglisse et graines de coriandre. Franchement, il s’agit sans doute des meilleures que nous avons eu la chance de goûter. Une marque à découvrir ! Prix de détail suggéré : de 8,99 $ à 9,99 $. Offert chez Metro, Provigo, Pharmaprix et dans les magasins d’aliments naturels.

Des chaussettes pour la cause

PHOTO FOURNIE PAR HORACE JEWELRY Horace Jewelry vient de lancer une nouvelle collection de chaussettes.

La marque québécoise de bijoux Horace Jewelry vient de lancer une nouvelle collection de chaussettes, rayées et teinture sur nœuds (tie dye), en s’associant à deux bonnes causes : Robin des bas ainsi que la Fondation Filles d’action. Ainsi, pour chaque paire achetée (18 $), Robin des bas en offrira une à une personne en situation d’itinérance, tandis que 5 $ seront en outre versés à l’organisme de soutien au développement sain des jeunes filles. Qui dit mieux ? En vente en ligne exclusivement, ici.

Maux de croissance

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Grandir !, texte de Gilles Tibo, illustrations de Janou-Eve LeGuerrier, éditions Québec Amérique

Guillaume a mal aux genoux, aux orteils, aux coudes… Ses parents ont beau le masser et jeter symboliquement la douleur aux poubelles, elle revient pendant la nuit. Un pyjama trop petit dévoile la source du mal : Guillaume a gagné deux centimètres en un mois. « À cette vitesse-là, tu deviendras un adulte en moins de six mois », rigole la mère de Guillaume. Une phrase intrigante pour un garçon qui a du mal à imaginer sa vie d’adulte. Abondamment illustré, ce roman pour jeune lecteur aborde un thème crucial avec un message simple : il faut être confiant qu’on va devenir un formidable soi-même.

Grandir ! Texte de Gilles Tibo. Illustrations de Janou-Eve LeGuerrier. Éditions Québec Amérique. Dès 7 ans.