Tenues de soirée: grand chic tout confort

BELLE AMPLEUR: Cette robe qui peut s'apparenter à une grande chemise à col Mao devient à la fois élégante et moderne grâce au satin chic et souple dont elle est composée. Ici en vieux rose, elle existe également en noir. Robe ample satinée, Simons, 59,95 $ Photo tirée du site du fabricant

DOUX VELOURS: Cette petite robe portefeuille en velours extensible à la coupe ultraféminine convient à la plupart des silhouettes. On la porte avec des talons hauts pour un look sophistiqué ou avec de jolies chaussures plates pour un style plus décontracté. Sa couleur océan clair de lune diffère des teintes habituelles des robes habillées, mais elle se décline également en noir pour celles qui préfèrent un vêtement classique. Robe portefeuille... Photo tirée du site du fabricant

DÉTAILS SUBTILS: Réalisée dans un luxueux mélange de cachemire ultradoux, cette robe épouse les formes du corps. Son design urbain et ses détails élégants en font un vêtement adapté à toutes les occasions, le choix de la chaussure changeant tout. Existe en mauve brumeux, en cassis et en noir. Robe Naï, Lululemon, 168 $ Photo tirée du site du fabricant

BONNE IMPRESSION: Facilement reconnaissable grâce à ses imprimés, la marque finlandaise Marimekko caractérise cette robe en velours toute simple par ses motifs floraux Akileija aux couleurs profondes. Habillée quand on la met avec des ballerines, cette robe se porte aussi avec des bottes, des derbys ou des sneakers et des collants opaques. Robe Akileija Velvet, Simons, 325 $ Photo tirée du site du fabricant

PASSE-PARTOUT: Cette combinaison cache-coeur à col châle en polyester et élasthanne dotée d'une taille élastique et de manches trois quarts est facile à porter en toute occasion. Il suffit de l'accessoiriser adéquatement en choisissant des souliers, un sac, des bijoux chics ou urbains pour changer de look. Combinaison cache-coeur, Reitmans, 84,90 $ Photo tirée du site du fabricant

100 % CANADIEN: Ce haut métallique à manches bouffantes en viscose et spandex se porte comme une seconde peau (existe aussi en noir). Il est coordonné à un pantalon urbain en polyester, élasthanne et coton muni d'un élastique au dos. Les deux morceaux sont faits au Canada. Haut métallique à manches bouffantes, 89 $, et pantalon urbain avec élastique au dos, 145 $, Tristan. Photo tirée du site du fabricant

SIMPLISSIME: Ce pull à col montant en laine mérinos se décline en miel, noir, gris et rubis, mais le bleu lui donne un style lumineux parfait pour célébrer les Fêtes. Pull à col montant en laine mérinos, Simons, 79 $ Photo tirée du site du fabricant

TOUT MAILLE: Cette veste en acrylique, coton et viscose comprend 15 % de fibres recyclées. D'allure structurée avec son col à revers et ses poches plaquées, cette veste est très confortable et peut se porter avec une cravate ou un noeud papillon. Elle est également offerte en bleu marine. Veste structurée en maille couleur Marengo, Zara, 79,90 $ Photo tirée du site du fabricant

ENSOLEILLÉ: Ce chandail en maille douce composé à 55 % de coton et à 45 % d'acrylique se remarque grâce à son fini texturé et à sa couleur bouton d'or. Les moins audacieux pourront le choisir en bordeaux, bleu foncé chiné ou noir. Le pantalon de costume en laine lui donne un look habillé. Chandail en maille texturée, H&M, 39,99 $, et pantalon de costume en laine, H&M, 69,99 $ Photo tirée du site du fabricant

UN BRIN DANDY: Ce complet en velours au chic incontestable contient de l'élasthanne maximisant son confort. La veste et le pantalon se portent en toute occasion ensemble ou séparément, avec une chemise ou un pull, comme ici, pour un look moins guindé. Veston en velours sombre Coupe Stockholm, 225 $, et pantalon en velours sombre Coupe Stockholm, 125 $, Simons Photo tirée du site du fabricant

