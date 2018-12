Les banquets d'Astérix: à table, par Toutatis !

Les gargantuesques festins qui soulignent chacune de leurs aventures sont ancrés dans nos esprits, à plus forte raison pendant le temps des Fêtes, quand nos Gaulois préférés reprennent d'assaut le petit écran. Eh bien, sachez qu'il est maintenant possible de cuisiner comme nos irréductibles cousins lointains grâce au livre Les banquets d'Astérix, un recueil de 40 recettes inspirées des voyages de nos amis gaulois. Malheureusement, le secret de la potion magique n'y est pas dévoilé...

C'est le chef cuisinier Thibaud Villanova qui a imaginé les recettes du livre en s'inspirant des informations qu'il a pu colliger à partir des livres et des films des personnages imaginés par Goscinny et Uderzo. En fait, le jeune homme se spécialise dans ce genre d'exercice, car il s'agit de son neuvième ouvrage qui traduit les références culinaires d'univers fictifs, de Star Wars à Harry Potter en passant par Assassin's Creed. Il a même sa propre chaîne YouTube, « Gastronogeek, la cuisine de l'imaginaire », qui est suivie par près de 115 000 abonnés.

Le livre est divisé en quatre sections joliment illustrées, selon les régions visitées par Astérix, Obélix et Idéfix.

On propose d'abord des plats que l'on aurait pu retrouver dans les banquets gaulois avant de s'éloigner graduellement de l'Hexagone, d'abord dans les pays voisins, avec un passage à Rome, avant finalement de se rendre dans les « terres lointaines ».

Les plats sont souvent inspirés de recettes contemporaines et sont classés en fonction de leur degré de difficulté, selon une échelle qui va d'une à trois potions magiques.

Jambonneau de Lutèce, sanglier d'or, pommes rôties d'Abraracourcix notre chef, on peut même cuisiner le gâteau d'Amonbofis, sans arsenic ni vitriol, toutefois. Les ingrédients sont accessibles, il faut néanmoins faire attention à certaines appellations françaises moins familières, comme la bette à carde qu'on appelle blette au pays d'Astérix. À noter aussi que les quantités sont données à l'européenne (centilitres et grammes).

En revanche, Thibaud Villanova décrit les ingrédients les plus exotiques et explique la plupart des techniques employées dans les rubriques « Astuces de cuisinier » à la fin de chaque section, une idée utile et originale. Le tout se termine avec l'herbier de Panoramix, un petit lexique illustré des herbes utilisées par le druide et qu'on retrouve aussi dans les recettes du livre.

Bref, tout est en place pour écouter Les 12 travaux d'Astérix en famille en dégustant la même chose qu'Obélix. Il faudra tout de même se passer d'éléphant fourré aux olives et de chameau farci...

Les banquets d'Astérix

Thibaud Villanova

éditions Hachette Heroes

144 pages, 39,95 $