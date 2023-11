Classiques revisités Chic pain sandwich

Adoré des uns, abhorré des autres, le pain sandwich, avec sa robe de fromage crémeux et son mariage forcé de saveurs, est l’un des plats les plus controversés des tables de Noël au Québec. Quand il n’est pas carrément inconnu de certains. Retourner dans le passé pour le repenser, c’est le plan de la nutritionniste Annie Ferland, fondatrice du blogue Science et fourchette.