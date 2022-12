Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Ça y est ! La dinde est au four, la table est mise, les cadeaux sont sous le sapin, la tenue est repassée. Que la tablée soit grande ou petite, place à la joie et au bonheur d’être ensemble, pour ce Noël tant attendu, après deux ans de restrictions covidiennes. Rien ne pourra battre les étreintes de cette année, les pas de danse, les chants et les rires (sans masque), les récits et les anecdotes... Tout ça nous a tant manqué, on dirait que même les tchin-tchin résonnent autrement. Ces Fêtes marquent aussi le retour d’un invité de marque : le père Noël. Il arrive tout bientôt, surveillez l’étincelle dans le ciel, mais surtout, celle dans le regard des petits...