Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Une fois qu’on a dégusté un véritable chocolat chaud onctueux et savoureux, on ne peut plus s’en passer. C’est justement à la demande de ses clients que la chocolaterie montréalaise Avanaa a mis en sachet son mélange d’ingrédients pour préparer cette délicieuse boisson à la maison. Chaque sachet permet de préparer en moyenne six tasses. Il ne manque plus que du lait (végétal ou animal), un peu d’eau et, surtout, quelques minutes de patience avant de savourer. Pour moins de 15 $, c’est une attention parfaite pour les enseignants ou les collègues de bureau.