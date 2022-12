Que l’adolescent que vous souhaitez gâter soit fan de musique, mordu de lecture ou accro aux histoires d’horreur, les trois spécialistes en littérature jeunesse interviewés par La Presse ont des suggestions de livres qui sauront lui plaire.

Pour le ou la mélomane

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Gloire, tome 1 – Le hip-hop dans le sang, d’Isabelle Roy

Avec sa préface signée par Koriass, le tome 1 de la série Gloire d’Isabelle Roy intéressera sans aucun doute les fans de hip-hop, mais aussi de musique en général, croit Laurence Létourneau-Pilon, cofondatrice de la librairie Le Sentier, à Sainte-Adèle. On y suit un groupe formé de deux amis qui réussira à percer le milieu. Leur relation en sera toutefois ébranlée. « C’est hyper réaliste. Il y a un travail de recherche qui a été fait, c’est certain », note la libraire.

Gloire, tome 1 – Le hip-hop dans le sang, d’Isabelle Roy, éditions Hurtubise, 216 pages. Dès 12 ans.

Pour l’écologiste

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Un ciel sans oiseaux, texte de Stéphanie Boyer, illustrations de Jenny Bien-Aimé

Un ciel sans oiseaux est un roman graphique « sur l’importance et la fragilité de notre écosystème et sur l’équilibre de ce dernier », résume Pierre-Alexandre Bonin, de l’organisme Communication Jeunesse. En se basant sur une histoire vraie, l’autrice amène le lecteur à réfléchir à l’impact des décisions humaines sur l’environnement. « C’est vraiment une fable écologique, poursuit-il. Les illustrations sont magnifiques. Le texte est à pleurer. Pour le jeune écologiste en herbe, je pense que c’est une lecture incontournable. »

Un ciel sans oiseaux, texte de Stéphanie Boyer, illustrations de Jenny Bien-Aimé, éditions de l’Isatis, 56 pages. Dès 12 ans.

Pour celui ou celle qui aime avoir peur

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Anna Caritas, tome 5, 1re partie – L’éveilleur, de Patrick Isabelle

« On devient accro dès la première page. C’est le genre de lecture qu’on ne peut pas arrêter », dit Virginia Houle, au sujet de la série Anna Caritas, dont le plus récent tome, L’éveilleur, est paru en septembre. L’action de ces romans d’horreur se déroule dans un collège privé où se produisent des choses très étranges et où des esprits inquiétants se manifestent. « La série est vraiment punchée », indique la copropriétaire de la librairie jeunesse Le repère, à Granby.

Anna Caritas, tome 5, 1re partie – L’éveilleur, de Patrick Isabelle, éditions Les Malins, 312 pages. Dès 12 ans.

Le travailleur ou la travailleuse en devenir

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION L’argent et moi, texte de Nataly Labelle, illustrations de Julien Roudaut

Au jeune qui fait ses premiers pas sur le marché du travail (ou qui les fera bientôt), Virginia Houle recommande L’argent et moi. Ce livre qui se situe entre le roman graphique et le documentaire répond à de nombreuses questions que les adolescents sont susceptibles de se poser sur les finances personnelles. Le curriculum vitæ, la première paye, le budget et le crédit sont quelques-uns des thèmes abordés. « Ça donne vraiment plein de conseils », indique la libraire.

L’argent et moi, texte de Nataly Labelle, illustrations de Julien Roudaut, éditions de l’Isatis, 56 pages. Dès 12 ans.

Pour le ou la romantique

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION La fille venue de la mer, texte et illustrations de Molly Knox Ostertag

La fille venue de la mer parle d’amour, mais aussi d’écologie, d’affirmation de soi et d’amitié, énumère Laurence Létourneau-Pilon. On est témoin des questionnements qui fusent dans la tête de Morgan, 15 ans, après un baiser échangé avec une fille mystérieuse. Bien que cette bande dessinée aborde l’homosexualité, le thème principal du livre est l’authenticité, pense la libraire. « Cette autrice-là, je l’adore. Je trouve son dessin hyper touchant. »

La fille venue de la mer, texte et illustrations de Molly Knox Ostertag, traduction d’Isabelle Allard, éditions Scholastic, 256 pages. Dès 12 ans.

Pour celui ou celle qui semble avoir tout lu

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le garçon aux pieds à l’envers – Les chroniques de Saint-Sévère, de François Blais

Aux bons lecteurs de 12 ans et plus qui dévorent les livres et qui cherchent une lecture sortant de l’ordinaire, Pierre-Alexandre Bonin suggère Le garçon aux pieds à l’envers – Les chroniques de Saint-Sévère, roman posthume de François Blais. « C’est du fantastique horrifique assez troublant merci. Je pense que ça va garantir quelques nuits blanches même aux lecteurs les plus téméraires. » L’expert de chez Communication Jeunesse émet toutefois un avertissement : « Il y est mention de suicide de façon assez explicite. »

Le garçon aux pieds à l’envers – Les chroniques de Saint-Sévère, de François Blais, éditions Fides, 320 pages. Dès 12 ans.