Parce qu’ils se glissent à merveille dans des bas de Noël et prolongent la magie des Fêtes bien au-delà du 1er janvier, les billets de spectacle sont de merveilleux cadeaux à offrir. Suggestions pour gâter les amoureux de théâtre, de musique, d’humour et de cirque.

La bande à Rivard

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Michel Rivard revisitera son répertoire dans le spectacle Le tour du bloc.

L’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard célèbre ses 50 ans de carrière avec un nouveau spectacle joliment nommé Le tour du bloc, qui le mènera aux quatre coins du Québec. Cette promenade théâtrale et musicale à travers quelques pièces de son répertoire se fera en compagnie de 11 musiciens, dont ses compères Sylvain Clavette, Mario Légaré et Rick Hayworth, mais aussi un quatuor à vent, un pianiste et trois choristes.

Du 21 janvier au 25 mars, à travers le Québec. Billets à partir de 54 $ (au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts).

Shakespeare chez les Romains

PHOTO MARJORIE GUINDON, FOURNIE PAR SIBYLLINES Rome rassemblera cinq pièces de Shakespeare.

La metteuse en scène Brigitte Haentjens s’est attaquée à l’ambitieux projet de rassembler en un seul spectacle les cinq pièces romaines de Shakespeare (ici adaptées par Jean Marc Dalpé) : Le viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus. Un projet titanesque de six heures, porté par une trentaine de comédiens de renom, dont Sylvie Drapeau, Marc Béland et Céline Bonnier. Simplement intitulée Rome, cette pièce marathon sera présentée à Montréal puis à Ottawa.

Du 5 au 23 avril à l’Usine C et du 4 au 6 mai au CNA. Billet à partir de 65 $.

Du cirque écologiste

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil s’intitulera ECHO.

Le Cirque du Soleil s’installe au Vieux-Port dès le printemps avec ECHO, une toute nouvelle création mise en scène par Mukhtar Omar Sharif Mukhtar. On nous promet des acrobaties de haut niveau sur une trame narrative qui se veut résolument actuelle, notamment en raison de son propos écologiste. Les spectateurs pourront suivre la quête de Future, une jeune femme désireuse de rétablir un équilibre entre les êtres humains, la faune et la flore.

Du 20 avril au 20 août, sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port de Montréal. Billets à partir de 60 $.

La grâce de Christine

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Christine Morency parcourt le Québec avec son premier spectacle, Grâce.

Les billets pour Grâce, le premier spectacle de l’humoriste Christine Morency, s’envolent comme des petits pains chauds, mais si vous ouvrez l’œil, vous pourriez trouver des places lorsque la tournée passera dans votre coin de la province. Des supplémentaires viennent d’ailleurs de s’ajouter dans plusieurs villes et d’autres pourraient suivre. C’est l’occasion de découvrir sur scène cette femme à la langue bien pendue (surtout au gym, ajoute-t-elle !), avec « plus d’une anecdote dans sa sacoche ».

En tournée à travers le Québec. Billets : 47,50 $ (à l’Olympia de Montréal).

Sur les traces de Toussaint Brodeur

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Fred Pellerin propose un nouveau spectacle de contes consacré au personnage de Toussaint Brodeur.

Vingt ans déjà que le conteur Fred Pellerin nous enchante avec ses histoires de villages. Pour souligner cet anniversaire, le natif de Saint-Élie-de-Caxton propose un nouveau spectacle intitulé La descente aux affaires. Ici, c’est le ratoureux propriétaire du magasin général, Toussaint Brodeur, qui est au cœur de la légende. Le spectacle fera le tour du Québec, et déjà, des supplémentaires ont été annoncées à la Place des Arts et au Grand Théâtre de Québec.

En tournée à travers le Québec. Billets à partir de 65 $ (au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts).

Huit délicats portraits

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Anaïs Barbeau-Lavalette (notre photo) s’est jointe à Émile Proulx-Cloutier pour offrir le touchant spectacle Pas perdus.

Après un passage très remarqué au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, la pièce Pas perdus, documentaires scéniques débarque au Théâtre du Nouveau Monde. Les créateurs Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier y tracent le portrait de huit individus distincts, pourtant liés par un seul et même lien. Une ode très touchante à la transmission et à la mémoire collective, portée par des non-comédiens lumineux.

Du 24 février au 2 mars au TNM. Billets à partir de 25 $.