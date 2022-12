Des douceurs et des plaisirs pour les faire sourire : voici quelques suggestions de cadeaux pour gâter vos ados, pour tous les goûts, toutes les natures et tous les portefeuilles.

Projet détente

On adore les boîtes cadeaux conçues par Ecolocado, à base de produits d’ici choisis. Mention spéciale à la boîte « Se dorloter », avec tout ce qu’il faut pour se mettre sous la dent, la peau, les pieds ! Options offertes. Délais de livraison : un à trois jours.

Se dorloter, Ecolocado, à partir de 159 $

Des souliers pour ses grands pieds

IMAGE FOURNIE PAR R3 CONCEPT La basket Classic V, R3 Concept, 149 $

Tout le monde aime les baskets, encore mieux les baskets faites au Québec. Voici la marque R3 Concept, qui propose des chaussures au design minimaliste, en prime écoresponsables, conçues à partir de pelures de fruits et de maïs issus du gaspillage alimentaire, ainsi que de matières plastiques recyclées. Offertes dans plusieurs styles et différents coloris. Un cadeau tout confort en toute bonne conscience.

La basket Classic V, R3 Concept, 149 $

Mode unisexe

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LOUVE Tuque Camp stoked, Rieka apparel, 40 $

Louve Montréal vient de lancer une collection unisexe, inspirée de Tofino, où la vie rime avec « surf, skaboard et art ». Ça vous parle ? Nous aussi. On craque pour leurs hoodies et casquettes, et que dire de leurs tuques ? Imprimées en Colombie-Britannique.

Tuque Camp stoked, Rieka apparel, 40 $

Soin de la peau

IMAGE FOURNIE PAR THE INKEY LIST Ensemble peau hivernale, The Inkey List, 32 $

Bien sûr, on préfère encourager les produits québécois. Pardonnez-nous de déroger à la règle, mais c’est pour une bonne cause. Si vous voulez être sûr de faire plaisir à vos ados, avec un produit unisexe chouette, efficace, tendance et économique pour prendre soin de leur joli minois, faites ce détour par chez Sephora. Les produits britanniques The Inkey List (approuvés par Reese Witherspoon ou Scarlett Johansson), élaborés par des dermatologues pour s’attaquer aux imperfections, ne vous décevront pas. Ce paquet cadeau contient deux sérums, une crème contour des yeux et un nettoyant à l’avoine.

Ensemble peau hivernale, The Inkey List, 32 $

Le monde en cadeau

PHOTO FOURNIE PAR EASY PLANET TRAVEL Monument carte personnalisée, Easy Planet Travel, de 29,99 $ à 264,99 $

Il rêve de voir le monde, a peut-être déjà commencé, et vous souhaitez immortaliser le projet ? L’artiste québécoise et globe-trotteuse Dominique Lessard a ce qu’il vous faut : des cartes du monde personnalisables, incluant itinéraires, portraits ou monuments célèbres. Pour tous les budgets, selon les options (formats, dimensions) choisies. Toutes les commandes doivent être envoyées avant le 8 décembre pour une livraison à temps pour les Fêtes.

Monument carte personnalisée, Easy Planet Travel, de 29,99 $ à 264,99 $

Ensemble pour lui

IMAGE FOURNIE PAR SIGNÉ LOCAL Ensemble pour lui, Signé local, 62,99 $

Pour les indécis, rien de mieux qu’un ensemble cadeau, et tant qu’à y être, pourquoi ne pas faire découvrir des produits québécois ? Signé Local, la vitrine du fait au Québec, a justement une série de nouveaux assortiments, pile pour les Fêtes. Parions que l’Ensemble pour lui avec baume à lèvres, après-rasage, brume coiffante et savon pour le corps, fera de nombreux heureux.

Ensemble pour lui, Signé local, 62,99 $