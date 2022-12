Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Entre les cadeaux à acheter, les activités à organiser et les partys de bureau, tout le monde court en décembre. Pourquoi ne pas mettre sa liste de tâches de côté et courir... pour une bonne cause ? C’est l’occasion d’enfiler ses chaussures et de se rendre sur la Rive-Sud pour se joindre à la course organisée par le Club Optimiste de Mont-Saint-Grégoire le 4 décembre. L’évènement propose trois parcours – 1, 3 et 5 kilomètres. Pour se mettre dans l’esprit des Fêtes, chaque coureur recevra une tuque du père Noël sur la ligne de départ. Faites vite, les inscriptions se terminent le 3 décembre. Ho ! Ho ! Ho !