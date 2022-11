Pour bien boire pendant les Fêtes sans se priver et sans dépasser son budget, acheter en gros à la SAQ Dépôt est une bonne option. Ces grandes surfaces permettent d’économiser jusqu’à 15 % à l’achat de 12 bouteilles. Le hic : le choix des bouteilles est limité. Voici donc six suggestions vendues dans ces succursales que vous n’allez pas regretter.

Rouge passe-partout

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Casa Ferreirinha Papa Figos Douro 2020

Les vins portugais sont connus pour leur bon rapport qualité-prix. Ce rouge de la vallée du Douro est fidèle à cette réputation. Mûre, bleuet, cassis et moka, on y trouve les parfums de fruits noirs typiques des variétés portugaises tinto rotiz, tinta barroca, touriga franca et touriga nacional. En bouche, les tannins puissants rappellent le terroir de schiste, et les notes de fruits confits évoquent le climat chaud et aride du Douro Superior. Avec autant de caractère, le domaine n’a pas élevé le vin en fûts de chêne. Il a préféré un élevage en cuve d’acier inoxydable pour mettre en valeur le fruit. Le tout ira de pair avec une foule de plats, de la fondue bourguignonne à la traditionnelle tourtière.

Casa Ferreirinha Papa Figos Douro 2020, 17,95 $ (13385325)

Valeur sûre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Parés Baltà Cava Brut

Des bulles abondantes, de subtiles notes de biscuit, beaucoup de fruits et de la longueur, voilà ce qui se trouve dans ce cava vendu sous la barre des 20 $. Exit les classiques chardonnay et pinot noir. Dans cette cuvée, la famille Cuisiné privilégie les variétés traditionnelles de la Catalogne (parellada, maccabeu et xarello). Après la prise de mousse, le vin repose 12 mois afin de donner de la finesse au vin. Ça marche à merveille ! À acheter les yeux fermés pour les partys.

Parés Baltà Cava Brut, 17,95 $ (10896365)

Classique sauvignon

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Leyda Sauvignon Blanc Reserva Vallée de Leyda

Si vous aimez les parfums de citron, de lime et d’herbes typiques du sauvignon blanc, ne passez pas à côté de ce vin du Chili. Le domaine Leyda s’est établi à 4 km de la côte du Pacifique dans la vallée du même nom. À cet endroit, les vignes profitent du vent marin pour chasser les maladies et de la fraîcheur du climat pour créer un magnifique équilibre dans le vin. La finale iodée permet des accords avec les fruits de mer et le poisson. Impeccable pour ce prix.

Leyda Sauvignon Blanc Reserva Vallée de Leyda, 16,95 $ (14250377)

Grand vin, grand cadeau

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Montus Madiran 2017

Le vigneron Alain Brumont a changé l’image des vins du sud-ouest de la France. Il a démontré que ce terroir sis au pied des Pyrénées ne produit pas de simples cuvées paysannes, mais bien des vins au fort potentiel. Après un verre de Château Montus, vous en serez convaincu ! Ce vin réuni le tannat et le cabernet-sauvignon, deux variétés avec beaucoup de caractère. Sans surprise, ce rouge possède de la mâche, des parfums d’épices et beaucoup de nuances. Il sera grandiose avec un plat de viande braisé, mais il sera encore plus à point dans quelques années. C’est le cadeau idéal pour démarrer une cave à vin ou pour l’amateur averti.

Château Montus Madiran 2017, 32 $ (705483)

Généreux blanc

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Chateau Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley 2020

Ne cherchez pas la minéralité d’un chablis ou la profondeur d’un bourgogne. Ce chardonnay américain provient de l’État de Washington et il ne cache ni son côté solaire ni son exubérance. Ce style a ses adeptes ! Le Chateau Ste. Michelle est le plus grand domaine de l’État de Washington. Il possède de nombreux vignobles et ses vins sont vendus sous plusieurs marques. Ce chardonnay sent l’érable, la vanille et la fumée, signe que le vin a été élevé en fûts de chêne. Une fois en bouche, les arômes s’ajoutent à ceux de fruits jaunes bien mûrs. Avec la dinde et le pâté au poulet, il mettra du soleil dans le verre.

Chateau Ste. Michelle Chardonnay Columbia Valley 2020, 19,95 $ (11416116)

Apéro tout beau

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Le Pive Blanc Pays d’Oc

Il faut être un peu fou ou très doué pour réunir le sauvignon, la roussanne et le viognier dans une même bouteille sans que le vin soit trop parfumé ni trop fruité. La famille Jeanjean y parvient avec brio. Tout près de la mer Méditerranée, dans la région de Camargue, ses vignes plongent dans le sable pour produire un blanc salin et très fin. Les notes de citron, d’orange, de pêche et d’herbes fraîches se fondent dans une trame enveloppante. À l’apéritif, avec les salades et même avec la fondue au fromage, il va plaire à tous.

Le Pive Blanc Pays d’Oc, 16,95 $ (13806097)