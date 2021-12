Une invitation imprévue ? Un invité surprise au souper ? Pas de panique. Plusieurs douces pensées d’ici pour ne pas être mal pris.

Silvia Galipeau La Presse

Pour les amateurs de café, et plus encore

Belle idée de dernière minute signée Ma Caféine, une adresse gourmande de Boucherville, laquelle a concocté une série de boîtes-cadeaux de produits québécois, pile-poil pour Noël. Nul besoin de vous casser la tête, on a pensé à tout : des boîtes gourmande, festive, épicurienne, etc., toutes remplies de marques bien d’ici (popcorn de François Lambert, tartinade de noisettes de Stefano et, bien sûr, café de Ma Caféine).

Boîte de Noël, Ma Caféine, à partir de 50 $, en vente en ligne et en magasin. À noter que les produits inclus sont en vente séparément dans plusieurs épiceries fines.

Pour agrémenter l’apéro

PHOTO FOURNIE PAR LA FUMISTERIE Noix fumées

Pas le temps de passer à Boucherville, mais envie d’un petit je-ne-sais-quoi de gourmand ? Voici un joli cadeau tout simple pour pimenter l’apéro : des noix fumées au bois naturel (classiques ou piquantes), produites localement et de façon artisanale dans un fumoir, sans saveurs artificielles ni agents de conservation. Offertes en épicerie.

Noix fumées, La Fumisterie, 3,99 $ le petit sac

Pour les becs sucrés

PHOTO FOURNIE PAR LA SHOP À BONBONS Brochette de Noël

Vous cherchez une gâterie sucrée à glisser sous le sapin, à offrir à votre hôte ou à un invité qui viendrait vous saluer à l’improviste ? Ne cherchez plus. La Shop à Bonbons, une entreprise montréalaise conceptrice de boîtes, plateaux et autres arrangements de bonbons originaux (d’ici comme d’ailleurs), regorge d’idées sucrées pour les Fêtes : brochette de Noël, pot Mason mélange des Fêtes, ou pourquoi pas la totale, un casseau de Noël ? En ligne seulement. Livraison partout au Québec, entre 24 h et 48 h.

Brochette de Noël, La Shop à Bonbons, à partir de 5 $.

Offrir son grain de sel

PHOTO FOURNIE PAR SEL SAINT LAURENT Sel de mer

Après le sel de Camargue ou de l’île de Ré, parions que vous épaterez la galerie en offrant à vos proches du sel de mer… du Québec, puisé dans les profondeurs de l’estuaire du Saint-Laurent ! Sel Saint Laurent, né de la volonté de produire et de consommer local, nous vient en effet directement de la Haute-Côte-Nord. Puisé à plus de 200 m de profondeur, ce sel a un goût unique et moins iodé que ses confrères. En vente en épicerie ou en boulangerie.

Sel de mer, Sel Saint Laurent, 125 g, 12,95 $

Une bonne bouteille d’ici

PHOTO FOURNIE PAR LES VERGERS PHILION Octave, Vergers Philion

Offrir une bouteille de vin, c’est bien, mais offrir une bouteille d’ici, c’est encore mieux. Difficile de se tromper avec les Vergers Philion, un verger écologique installé à Hemmingford depuis pas moins de six générations. Osez ce poiré sec, idéal, dit-on, pour le brunch.

Octave, Vergers Philion, 21 $

Forfait détente

PHOTO THIBAULT CARRON, FOURNIE PAR LE BOTA BOTA Circuit d’eau, Bota Bota

C’est le cadeau passe-partout par excellence, qui fait plaisir à tout coup : un chèque-cadeau pour un circuit d’eau au spa. Ou pourquoi pas un soin ? Ou les deux. Ou mieux : un chèque-cadeau pour deux avec bain et bouffe. Au choix et selon votre portefeuille. On craque pour le Bota Bota, en plein Vieux-Montréal, pour sa vue imprenable sur la ville, accessible en transports en commun en prime.

Circuit d’eau, Bota Bota, à partir de 75 $, soins et gourmandises en sus.