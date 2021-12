En 2021, les normes de beauté inaccessibles, c’est dépassé ! Les petits pots deviennent une offrande invitant l’être cher à prendre soin de lui, à s’amuser ou à se détendre. Voici six suggestions qui feront plaisir à tout coup.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ensemble herbacé

Établie à Québec, la marque Bless utilise dans sa gamme de produits 100 % naturels, véganes et non genrés des ingrédients inédits, secrets cachés de la flore de pays comme le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud : beurres d’Ucuuba, de kokum et de babassu, huile d’Abyssinie… À découvrir dans cet ensemble herbacé pour le corps qui comprend un savon patchouli et menthe, un exfoliant menthe et arbre à thé et une crème laurier et cyprès.

Kit herbacé, Bless, 67 $

Savon antigaspillage

PHOTO FOURNIE PAR LOOP Savons Loop

Connu pour ses produits qui revalorisent des ingrédients qui se seraient autrement retrouvés aux poubelles — comme les fruits et légumes moches pour ses jus et smoothies –, Loop ajoute une corde à son arc avec ses savons, fabriqués avec de l’huile de tournesol bio rejetée d’une chaîne de restauration végane et des fruits « parfaitement imparfaits » pour des fragrances comme concombre-lime ou pamplemousse-gingembre.

Savons Loop, Loop, 6,50 $ chacun

Noël tout miel

PHOTO FOURNIE PAR NUXE Trousse Rêve de miel

Tout juste arrivée en pharmacie, cette trousse de l’entreprise française Nuxe permet de découvrir sa sublime gamme Rêve de miel, aux textures fondantes et aux effluves gourmands, avec des formats de voyage du gel lavant, du baume visage, du baume-huile corps fondant et de la crème mains et ongles. Un présent pour passer à travers l’hiver sans y laisser sa peau.

Trousse Rêve de miel, Nuxe, 19 $ (chez Pharmaprix)

Offrir un moment cocooning

PHOTO TIRÉE DU SITE DE COCOONING LOVE Coffret Cocooning

Ce coffret de l’entreprise québécoise Cocooning Love, qui a fait des produits écoresponsables et naturels sa spécialité, se présente sous le signe du rose et sent bon la fraise grâce à son masque capillaire nourrissant et à son baume à lèvres aux effluves du petit fruit rouge. Un masque pour le visage, une éponge konjac et un bandeau pour retenir les cheveux sont aussi inclus. Ingrédients véganes et contenants recyclables.

Coffret Cocooning (quantités limitées), Cocooning Love, 70 $

Douce barbe

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MUST MAN PROFESSIONAL Huile à barbe The Original

La gamme québécoise Must Man a élaboré toute une gamme de soins destinés à l’homme moderne qui désire une routine simple, mais efficace, avec des produits fabriqués au Québec et sans parabènes. Cette huile à barbe à la fragrance signature de l’entreprise est formulée avec des ingrédients naturels à 98 % comme des huiles d’amande douce, de pépin de raisin, de jojoba et de ricin, qui vont aider à garder la barbe hydratée, douce et en santé.

Huile à barbe The Original, Must Man Professional, 24 $

Sucré, salé, ou tout ça à la fois !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ATELIER CANDIDE Le Sucré Salé — coffret cadeau bain et corps,

L’être cher est-il du type salé ou sucré ? Nul besoin de choisir avec ce coffret cadeau proposé par L’atelier Candide, qui propose sur sa boutique en ligne des produits sélectionnés pour leur transparence et leur éthique sociale. On y trouve un sel de bain eucalyptus, menthe et lime et un exfoliant pour le corps gourmand à la cassonade de la marque maison, Belle & Candide, avec en prime un exfoliant pour les lèvres au sucre de la marque Eco Lips.

Le Sucré Salé — coffret cadeau bain et corps, L’atelier Candide, 55 $