Un petit cadeau pour ceux et celles qui nous reçoivent et avec qui on passe du bon temps ! Voici quelques suggestions pour tous les goûts.

Olivia Lévy La Presse

Boire la vie en rose

On se dit que la soirée ou le brunch ne peut que bien se dérouler avec ce cidre mousseux rosé de Michel Jodoin. La chair rouge de la pomme Geneva teinte ce mousseux aux notes de pommes, de fruits rouges et de fleurs. Santé !

Cidre mousseux Boire la vie en rose, Michel Jodoin, 19,95 $

Une tartinade irrésistible

PHOTO FOURNIE PAR ALLO SIMONNE Tartinade Noisettes et chocolat noir

Pour les dents sucrées (et pour tout le monde !), cette tartinade Noisettes et chocolat noir est un pur délice. Il s’agit d’un chocolat noir onctueux avec noisettes torréfiées à déguster sur des tartines, des crêpes ou… à la cuillère ! À vous de choisir !

Tartinade Noisettes et chocolat noir, Allo Simonne, 14 $

Un savon authentique

PHOTO FOURNIE PAR BORALE Savon à main, Borale

Ce savon à mains, fait à Baie-Comeau, est entièrement végétal et contribue à conserver l’hydratation de vos mains. Seulement quelques gouttes suffisent pour qu’il soit efficace. Les essences sont variées, à temps pour la saison : Charme de Noël, Citrus, Agrumes Borale, Sapin baumier et Sapin d’hiver.

Savon à main, Borale, 15 $ (236 ml) ou 27 $ (473 ml)

Joyeux thés des Fêtes !

PHOTO JOSIANE DE LA SABLONNIÈRE, FOURNIE PAR DAVIDSTEA Coffret de thés des Fêtes de David

Voici un petit coffret de sachets de quatre mélanges de thé pour le temps des Fêtes de DavidsTea. On y retrouve le délice canne craquante, le mélange sous le gui, aux arômes de pommes et canneberges, le sablé au caramel et le secret du père Noël, qui est un thé noir à la menthe poivrée. Un cadeau qui réchauffera nos hôtes les soirées d’hiver.

Coffret de thés des Fêtes de David, DavidsTea, 20 $

Une huile pour les amateurs

PHOTO FOURNIE PAR OLIVE & OLIVES Olive & Olives, Grand Cru Récolte Spéciale biologique

Cette huile spéciale biologique est d’une grande douceur et parfumée de jeunes olives arbequina. Elle provient de la région de Navarre, située dans le nord de l’Espagne. Cette récolte spéciale sera appréciée par tous les amateurs.

Olive & Olives, Grand Cru Récolte Spéciale biologique, 500 ml, 28,99 $

Une tasse pour surprendre

PHOTO FOURNIE PAR RENAUD-BRAY Tasse Bébé Yoda

Que vous soyez fan ou pas de la série The Mandalorian, on ne peut résister au charme de Bébé Yoda. Parfaite autant pour le chocolat chaud que pour le café, cette tasse fera sourire petits et grands ! Mais attention à ses oreilles !

Tasse Bébé Yoda, Renaud Bray, 21,99 $

Une bougie montréalaise

PHOTO FOURNIE PAR T. LEES Bougie de cire de soja no 09, sapin et agrumes

Cette bougie faite à Montréal et composée de cire de soja vous tiendra compagnie pendant 50 heures et saura vous réconforter durant la saison froide. Vous avez le choix entre sapin et agrumes, eucalyptus frais, citron et rose, eau salée et menthe, et ambre doux.

Bougie de cire de soja no 09, sapin et agrumes, T. Lees, 25 $ (8 oz)