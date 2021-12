Ce que retiennent les enfants, c’est bien souvent des moments, en famille, à s’amuser, se divertir, apprendre ou se détendre. Voici six sorties à offrir en cadeau.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Tout nouveau, tout beau

Le Biodôme de Montréal s’est refait une beauté il y a un peu plus d’un an. S’il était difficile de se procurer des billets à sa réouverture, les choses se sont calmées et il est maintenant plus facile de dénicher une plage horaire dans le temps des Fêtes ou au début de 2022. Véritable musée « vivant », à mi-chemin entre le zoo, l’aquarium et le Jardin botanique, le Biodôme propose un parcours dans cinq écosystèmes.

Biodôme, 8,25 $ pour les 5 à 17 ans et 16,50 $ par adulte (gratuit pour les 0 à 4 ans) ; il faut réserver sa plage horaire.

Plus vite ! Plus vite !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU VILLAGE VACANCES VALCARTIER Village Vacances Valcartier

Les sensations fortes sont au rendez-vous lors d’une journée passée à glisser au Village Vacances Valcartier. C’est un classique… indémodable ! En plus des glissades sur tube, le rafting sur neige et le patinage, on peut étirer la visite en allant visiter l’Hôtel de glace. Les plus courageux oseront dévaler l’Everest, la plus importante glissade d’accélération en Amérique avec ses 33,5 m de hauteur.

Village Vacances Valcartier, billet au coût de 44,99 $ pour les plus grands (1,32 m et plus), 37,99 $ pour les enfants (entre 1 m et 1,32 m) et gratuit pour les bébés (1 m ou moins).

Comme à Hawaii

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAEVA SURF Maeva Surf

Se sauver du froid et de la neige pour aller dompter la vague ? Pourquoi pas ! Conçus pour les débutants, des cours de surf sont proposés aux centres de surf intérieur Maeva Surf (à Laval et Québec) et Oasis Surf (à Brossard). Jumelé à un moniteur, l’enfant reçoit des conseils et des instructions, puis se fait guider sur la vague. Dès l’âge d’environ 4 ans (grandeur minimale requise de 106 cm).

Maeva Surf, 59 $ pour un enfant de 12 ans et moins et 80 $ pour les 13 ans et plus (séance de 60 minutes). Oasis Surf, 79,99 $ peu importe l’âge (séance de 60 minutes).

Patiner dans un monde féérique

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME MAURICIE Domaine Enchanteur

Magique. Féérique. Fabuleux. Oui, tous ces superlatifs s’appliquent quand on pense au Domaine Enchanteur, en Mauricie, un endroit de rêve pour ceux et celles qui aiment patiner. Nichés dans une forêt de pins, les 15 km de sentiers de glace invitent à la détente, au ravissement, presque à la zénitude. On peut nourrir des animaux de la ferme au passage, et prendre un chocolat chaud en terminant. Ouvert le soir, jeux de lumière en prime.

Domaine Enchanteur, 20 $ pour les 5 à 17 ans et 22 $ pour les adultes.

Une autre sorte de luminothérapie

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Illumi

Si votre enfant aime Noël et sa magie, il risque d’être ravi par Illumi, un parcours nocturne multimédia sons et lumières de grande envergure. Cette année, ce sont 25 millions de lumières DEL qui éclairent les structures formant 19 tableaux. Une nouveauté : une fois par mois, on peut y emmener son chien. Il faut prévoir entre une et deux heures pour l’expérience à pied et entre 45 minutes et une heure pour celle en voiture.

Illumi, 15,75 $ pour les 3 à 12 ans et 21,75 $ pour les 13 ans et plus pour l’expérience à pied ; 31,75 $ de plus pour l’expérience en voiture.

Ça fait vroum !

PHOTO FOURNIE PAR L’ORGANISATION Monster Spectacular XXVI

En avril, au Stade olympique de Montréal, les camions monstrueux et voitures tout-terrain débarquent ! Avec leur moteur de 1500 forces, les bolides de près de 10 000 lb feront vibrer toute la foule. Au programme : courses, compétitions de saut, démonstrations sur deux roues et sauts périlleux arrière. Attention aux petites oreilles : il vaut mieux prévoir des bouchons ou des coquilles antibruit. Déconseillé aux jeunes enfants.

Monster Spectacular XXVI, entre 26,50 et 97,50 $ par billet.