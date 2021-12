Noël

COVID-19

Le père Noël existe-t-il ? Un peu moins aux États-Unis

(New York) Un père Noël pour égayer les fêtes ? Ce sera plus difficile cette année aux États-Unis, où la COVID-19 a probablement provoqué la mort de nombreux candidats au rôle d’homme au costume rouge et à la barbe blanche, embauchés à domicile ou dans les centres commerciaux.