Pas toujours évident de gâter la personne passionnée de bière en dénichant un cadeau thématique qui va au-delà des traditionnels sous-verres, verres de dégustation, ouvre-bouteilles et t-shirts. Voici quelques suggestions susceptibles de la combler.

Catherine Schlager La Presse

Quand la bière devient gelée

Françoise Briet, docteure en nutrition d’origine française exilée à Toronto, a eu l’heureuse idée de gélifier la bière pour en faire des produits dérivés. Son entreprise artisanale Malty & Hoppy Delicacy fabrique des gelées à la bière en collaboration avec différentes microbrasseries ontariennes. Le coffret gastronomique regroupe six variétés (pale ale, oatmeal brown ale, imperial russian stout, etc.) à comparer et à déguster avec fromages et charcuteries ou à intégrer à des recettes. Le coffret expérience gastronomique ultime.

Ensemble de six gelées à la bière, Fabrique 1840 par Simons, 54 $

Les routes de la bière, de Rome à Tokyo

PHOTO FOURNIE PAR ULYSSE Routes de la bière — 50 itinéraires de rêve autour du monde

Il ou elle raffole des voyages ? Et adore encore davantage déguster des bières de différents pays ? Le livre Routes de la bière – 50 itinéraires de rêve autour du monde saura certainement l’inspirer pour sa prochaine escapade. De l’Allemagne à la Belgique en passant par l’Afrique du Sud, le Pérou et évidemment le Québec, les auteurs ont imaginé des itinéraires s’étalant sur quelques jours avec jolies photos et cartes à l’appui.

Routes de la bière — 50 itinéraires de rêve autour du monde. Collectif. Éditions Ulysse, 208 pages, 34,95 $.

La bière aux pieds

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FARFELU Les bas Beer Socks à l’effigie de la lager, de l’ale ou de la stout

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FARFELU Les bas pour les amateurs de lagers

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FARFELU Les bas pour les amateurs d’ales

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FARFELU Les bas pour les amateurs de stouts 1 /4







Préférez-vous la lager, l’ale ou la stout ? Grâce à Beer Socks, il est possible d’afficher son amour de la bière jusque sur ses pieds ! Ces chaussettes à mi-mollet, offertes en trois couleurs (jaune pour la lager, orange pour l’ale et noir pour la stout), sont composées de coton et d’élasthanne. Ce qui les rend encore plus irrésistibles, c’est qu’elles sont insérées dans une canette de bière vintage à conserver en souvenir.

Bas bière en canette, Beer Socks, tailles US 8-12, 17,99 $

T’es-tu ben dans ton coton ouaté ?

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN Coton ouaté à l’effigie de la Microbrasserie du Lac Saint-Jean

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN Coton ouaté à l’effigie de la bière Gros Mollet

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN Coton ouaté à l’effigie de la bière Boutefeu

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN Coton ouaté à l’effigie de la bière Frappabord 1 /4







Pour garder le fan de bière au chaud, les cotons ouatés, vestes zippées et hoodies de la Microbrasserie du Lac Saint-Jean de Saint-Gédéon représentent le cadeau idéal. Ils mettent en vedette les sympathiques personnages des étiquettes de bière illustrées par Patrick Doyon. Les coupes sont modernes et conviennent autant aux femmes qu’aux hommes. Offerts en plusieurs grandeurs et couleurs.

Cotons ouatés et kangourous de la Microbrasserie du Lac Saint-Jean, entre 40 $ et 65 $ selon le modèle.

Une mousse digne d’un bar

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA BAIE Le distributeur de bière Fizzics

Pour les passionnés de bière qui apprécient le design, le distributeur de bière Fizzics fera sensation avec ses lignes modernes et épurées. Le système fonctionne facilement avec piles ou USB : on y insère une canette ou une bouteille et hop !, après avoir tiré la poignée, on obtient une mousse crémeuse comme celle d’une bière en fût. Mais sans aucune cartouche d’azote ou de CO 2 . Offert en plusieurs couleurs.

Distributeur de bière, Fizzics, à partir de 169,99 $

Parcourir le Québec microbrassicole

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB JE BOIS LOCAL Le passeport Je bois local de 12 dégustations

Je bois local a pour mission de mieux faire connaître les microbrasseries de la Belle Province par l’entremise d’activités, de festivals et de son populaire passeport permettant d’obtenir 12 dégustations grâce à une application mobile. Le détenteur du passeport pourra choisir 12 endroits qu’il souhaite visiter parmi plus de 100 microbrasseries partout au Québec. À destination, on lui offrira une pinte de bière, une palette de dégustation ou une option sans alcool.

Passeport Je bois local de 12 dégustations, 39,99 $

Une tuque à l’effigie de sa microbrasserie

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MESSOREM BRACITORIUM Les tuques de Messorem

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MESSOREM BRACITORIUM Les tuques de Messorem

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MESSOREM BRACITORIUM Les tuques de Messorem 1 /3





Certaines microbrasseries se démarquent avec leur marchandise promotionnelle originale. C’est notamment le cas de Messorem Bracitorium, populaire établissement du sud-ouest de Montréal. On peut y acheter de jolies tuques offertes en 10 couleurs (noir, gris, rouge, bleu, vert, orange, brun, kaki, jaune, beige). Elles arborent le logo si distinctif de la faucheuse. Parfaite pour faire la ligne l’hiver en attendant son 4-pack !

Tuques Messorem, 25 $

Boire à la chope !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LEE VALLEY Les chopes à bière Keferloher

Pour se replonger l’espace d’un instant dans l’ambiance des brasseries allemandes, la chope Keferloher, fabriquée par une entreprise familiale bavaroise, est le cadeau parfait ! Contenant 0,5 L, ce stein en grès est fabriqué avec de l’argile blanche cuite au four selon une méthode traditionnelle et ensuite recouverte d’une glaçure au sel. Elle n’est pas conçue pour lever le coude facilement, puisqu’elle pèse plus de 1 lb !

Chope à bière Keferloher, 24,50 $