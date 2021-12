Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Ça y est ! La cloche a sonné et c’est la fin des classes pour des milliers d’élèves du Québec. Depuis la rentrée, ils ont respecté les consignes sanitaires, réussi la course à obstacles des devoirs et leçons, en plus de multiplier les apprentissages de toutes sortes.

Nos jeunes ne méritent-ils pas une petite tape dans le dos ? Des idées, en vrac : un repas spécial (raclette, fondue), un dessert extravagant (acheté ou fait maison), un moment privilégié ou une activité hors de l’ordinaire (camping dans le salon, souper aux desserts, nouveau jeu de société en famille)…

La mission est de faire plaisir, sans que ce soit fastidieux ni coûteux. On leur demande ce dont ils ont envie — et on dit oui ! (Ces conseils s’appliquent aussi pour ceux qui finissent l’école le 21 décembre. C’est le week-end, après tout !)