On a la chance au Québec d’avoir de formidables espaces pour la pratique d’activités de plein air et il suffit d’être bien équipé pour les apprécier au cours de la saison hivernale.

Michel Marois La Presse

Un ensemble de raquettes

Établie au Québec, l’entreprise Yanes se spécialise dans les équipements de plein air abordables et ses ensembles de raquettes sont particulièrement attrayants. Vendu avec un sac de transport pratique et des bâtons, l’ensemble Mountain Pass Kit est à la fois robuste, confortable et simple à installer.

Ensemble de raquettes Mountain Pass Kit, de Yanes, à partir de 74,99 $

Les mains au chaud à vélo

PHOTO FOURNIE PAR CE UNIK Moufles de vélo

Pas facile de garder les mains au chaud en hiver sur son vélo, et des moufles s’avèrent un accessoire essentiel. L’entreprise québécoise CE Unik en propose toute une gamme, avec des moufles adaptées aux besoins des citadins, comme à ceux des amateurs de fatbike ou de vélo de montagne. Multicouches, isolées et imperméables, elles vous aideront à braver les intempéries.

Moufles de vélo, de CE Unik, à partir de 80 $

Une tuque qui éclaire

PHOTO FOURNIE PAR PANTHERVISION Tuque à éclairage DEL Powercap

Les périodes d’ensoleillement sont courtes au Québec en hiver et il peut être difficile de marcher ou de courir sur les surfaces enneigées ou glacées une fois la nuit tombée. Cette tuque pratique est équipée de quatre lumières DEL qui permettent de vous éclairer jusqu’à 22 m (72 pi) en avant de vous. L’interrupteur et les piles sont cachés dans la bordure.

Tuque à éclairage DEL Powercap, de Panthervision, 35 $

Pour l’entretien du vélo

PHOTO FOURNIE PAR MINT’N DRY Ensemble d’essentiels de nettoyage de vélo toutes conditions

De plus en plus de cyclistes roulent 12 mois sur 12, que ce soit en ville ou dans les sentiers, et ce, dans toutes les conditions météorologiques. L’entretien du vélo devient alors essentiel. Fabriqués au Québec par la jeune entreprise Mint’N Dry, ces produits permettent une routine de nettoyage qui ne requiert pas l’utilisation de l’eau.

Ensemble d’essentiels de nettoyage de vélo toutes conditions, de Mint’N Dry, 44 $

Un guide pour vos sorties

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Guide Raquette et ski de fond au Québec

Les guides Ulysse sont bien connus et cette nouvelle édition du guide Raquette et ski de fond au Québec est particulièrement complète avec une présentation de près de 200 centres et aires de ski de fond, dont plus de la moitié où il est aussi possible de pratiquer la raquette. En prime, le guide propose une foule de conseils pratiques, ainsi que des informations sur la faune et la flore, les techniques, l’habillement, l’alimentation, l’orientation, les premiers soins ou la sécurité.

Guide Raquette et ski de fond au Québec, des éditions Ulysse, 24,95 $

Un brassard pour la course

PHOTO FOURNIE PAR LIFE SPORTS GEAR Brassard de course Vortex ÉCO

Développés à Montréal, les produits Life Sports Gear sont pensés en fonction des gens actifs qui n’hésitent pas à braver nos hivers et les intempéries. Ses crampons sont très populaires, mais l’entreprise fabrique aussi de nombreux accessoires pratiques, comme ce petit brassard de course fait de polyester recyclé et d’élasthanne, qui protège votre téléphone et reste confortable, peu importe comment vous bougez.

Brassard de course Vortex ÉCO, de Life Sports Gear, 34,99 $