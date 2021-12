Surprendre l’amateur de vin ? C’est possible avec ces idées à mettre sous le sapin.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Maillot requis

Ça semble peut-être contre nature quand il fait -20 degrés, mais aucun vin n’apporte autant de chaleur dans une froide soirée d’hiver qu’un rosé ! C’est encore plus vrai avec ce vin produit en Provence à quelques mètres de la Méditerranée. Le Clos Cibonne est réputé pour son utilisation du tibouren, une variété historique de la région. Elle se retrouve dans cette cuvée assemblée aux classiques grenache, syrah et cinsault. Les parfums de framboise et de pêche blanche remplissent le verre. Généreux en bouche et fruité, ce rosé sera parfait pour un apéro en maillot… même en décembre !

Cibonne Tentations Côtes de Provence 2020, 24,25 $ (14800931)

À l’ombre des palmiers

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Rosemont Ananas

Rhum et ananas, le duo fait un tabac. Pour s’en convaincre, il suffit de goûter ce nouveau rhum de la Distillerie de Montréal. Importés du Costa Rica, les fruits ont macéré dans le rhum épicé, distillé à Rosemont.

Le résultat est délicieux ! Ananas, lait de coco, glace et mélangeur, tous les ingrédients sont réunis pour un voyage dans les Caraïbes.

Rosemont Ananas, 39,75 $ (14810602)

Des bulles, plus longtemps

PHOTO FOURNIE PAR ZZYSH Bouchon de conservation de vin mousseux

Chic, pratique et nouveau, ce bouchon ne permet pas seulement de refermer une bouteille de champagne ouverte. Il est vendu avec un injecteur d’argon, gaz inerte qui conserve la fraîcheur et l’effervescence du vin plus longtemps. Vous n’aurez plus de raison de ne pas ouvrir le Dom Pérignon qui traîne dans votre cave, même un mercredi soir !

Bouchon de conservation de vin mousseux, dans les boutiques spécialisées en vin et spiritueux, 125 $

Gros format, gros bonheur

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Catherine et Pierre Breton Bourgueil Nuits d’Ivresse 2019

Ouvrir une bouteille de 1,5 litre pour étancher la soif de toute la tablée : on en a rêvé aux Fêtes l’an dernier ! On se reprend cette année avec cette grande bouteille de cabernet franc de la Loire. La famille Breton vinifie sans soufre, mais avec doigté ce rouge aux parfums de fruits noirs. Assez corsé pour accompagner le repas du réveillon et assez élégant pour en rêver longtemps.

Catherine et Pierre Breton Bourgueil Nuits d’Ivresse 2019, 75,25 $ (14365748)

Ne lisez pas ce livre, dégustez-le !

PHOTO FOURNIE PAR HACHETTE CANADA Le tour du monde en 80 verres

Du Dolo au Limoncello en passant par Porto, ce grand atlas des alcools donne soif de découvertes. Ses pages nous transportent aux quatre coins du monde, un voyage bienvenu après deux ans de confinement. On y découvre les alcools locaux de 80 pays et grandes régions viticoles. Les textes sont pertinents et les cartes sont détaillées. Vous aurez de la difficulté à le donner tant vous allez l’aimer.

Livre Le tour du monde en 80 verres, Éditions Marabout, 39,99 $

Pour être dans le coup

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Culmina Hypothesis 2014

Les vins canadiens partent comme des petits pains chauds à la SAQ. Ne ratez pas la nouvelle fournée de ce rouge de l’Okanagan. La cuvée Hypothesis réunit les variétés classiques de Bordeaux, soit le cabernet-sauvignon, le merlot et le cabernet franc. Aux portes du désert d’Osoyoos, les vignes sont entourées d’herbes sauvages dont le parfum se transporte jusque dans le verre. Puissance, concentration et fruits, ne vous posez pas la question, il vaut le coût.

Culmina Hypothesis 2014, 45,75 $ (12625788)