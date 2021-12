Des idées de bijoux de créateurs locaux qui feront briller l’être aimé, à déposer sous le sapin cette année

Iris Gagnon-Paradis La Presse

S’évader, doucement

Avec sa nouvelle collection Once in a Blur Moon, la créatrice Caroline Pham, derrière une de nos marques favorites de joaillerie montréalaise, Ora-C, célèbre la beauté de l’évasion et le calme intérieur retrouvé. Elle présente des pièces qui se déclinent autour des boucles kitsch et des fleurs, avec des moulages en métaux texturés, comme ces magnifiques boucles d’oreilles en boutons de fleur en laiton doré.

Virgo Buds, Ora-C, 98 $ la paire (possibilité de passer directement à l’atelier du mercredi au vendredi jusqu’au 23 décembre)

Hommage aux femmes

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VÉRONIQUE ROY JWLS Collier Tina avec pierre lapis-lazuli en argent sterling (chaîne de 16 pouces), Véronique Roy Jwls, 68 $

La nouvelle collection de la joaillière Véronique Roy, Bia, veut rendre hommage aux femmes ambitieuses, qui changent le monde chacune à leur façon. Pour s’y faire, elle utilise des lignes droites et fortes, qui symbolisent la confiance et la puissance, qui se marient à des formes rondes et des perles, pour évoquer la féminité. Chaque création porte le nom d’une femme mémorable, comme ce collier Tina pour Tina Turner, avec pendentif de pierre lapis-lazuli.

Collier Tina avec pierre lapis-lazuli en argent sterling (chaîne de 16 pouces), Véronique Roy Jwls, 68 $

Jolies breloques

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Bracelet Camille, Noémiah, 55 $

La créatrice montréalaise Noémiah propose des vêtements et des bijoux empreints de romantisme et de poésie, comme ce délicat bracelet qui comprend une chaîne de petits disques dorés et de différentes mignonnes breloques, dont des perles naturelles et un cristal Swarovski en forme de cœur. Le tout vient dans une jolie boîte cadeau.

Bracelet Camille, Noémiah, 55 $

Un « je t’aime » éthique

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MYEL Jonc Stratura en or avec saphirs, Myel, 700 $

La marque montréalaise Myel propose non seulement des bijoux élégants et raffinés, mais se démarque par sa volonté de n’utiliser désormais que des pierres éthiques, traçables et issues du commerce équitable, comme pour ce jonc en or tout en finesse, orné de saphirs bleus du Montana. Une belle façon de démontrer son amour, sans laisser tomber ses principes.

Jonc Stratura en or avec saphirs, Myel, 700 $

Hymne à la vie

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SCARO Pendentif Liberté (petit) avec chaîne ajustable, Scaro, à partir de 155 $

Pure, la nouvelle collection de la joaillière de talent Caroline Arbour, avec sa gamme Scaro, se veut un hymne à la vie et une célébration de la résilience de l’humain. Unisexe, ce pendentif symbolise la liberté. À offrir à ceux qui veulent ouvrir leurs ailes vers de nouvelles aventures.

Pendentif Liberté (petit) avec chaîne ajustable, Scaro, à partir de 155 $

Donner la lune

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GABRIELLE DESMARAIS Armille.01 (laiton, argent poli ou argent oxydé), Gabrielle Desmarais x Jérémy Dionne, à partir de 88 $

Vous lui donneriez la lune ? Offrez-lui plutôt une des magnifiques créations de la collection Alunir, une collaboration entre la créatrice Gabrielle Desmarais et le photographe et directeur créatif Jérémy Dionne. Ensemble, ils proposent diverses interprétations autour de l’anneau classique en travaillant les lignes simples et raffinées, comme ce modèle fabriqué à la main.

Armille.01 (laiton, argent poli ou argent oxydé), Gabrielle Desmarais x Jérémy Dionne, à partir de 88 $

Une pensée pour lui

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MIDI34 Bracelet Éric (couleur acier), Midi34 x Marcus Villeneuve, 65 $

Pas toujours facile de trouver des bijoux pour hommes. En s’associant avec l’entreprise de bijoux minimalistes de Québec Midi34, le coiffeur Marcus Villeneuve propose une collection pour lui — mais qui plaira aussi à elle — qui a de la gueule. Elle est composée de chaînes, de bracelets et de pendentifs inspirés par l’esthétique streetstyle, mais offrant des lignes épurées, comme ce bracelet en acier inoxydable.

Bracelet Éric (couleur acier), Midi34 x Marcus Villeneuve, 65 $ (10 % des ventes de cette collection sont remis à la fondation du Centre de prévention du suicide du Québec)