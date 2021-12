Si ce n’était pas déjà fait, Noël est une belle occasion pour renouer avec les arts de la scène, qui nous ont beaucoup manqué l’année dernière. Théâtre, humour, danse : voici nos suggestions.

Léa Carrier La Presse

Lysis au Théâtre du Nouveau Monde

Le jour, Lysis est chercheuse pour une grande société pharmaceutique qui produit un traitement révolutionnaire contre l’infertilité. La nuit, elle est militante clandestine et mène une lutte contre la domination des hommes. Son arme ? La grève de la reproduction. Avec Lysis, les dramaturges Fanny Britt et Alexia Bürger revisitent la pièce Lysistrata, écrite par Aristophane il y a de cela 2500 ans, et qui transcende les époques. Avec Bénédicte Décary dans le rôle principal.

Du 11 janvier au 5 février 2022

Le long voyage vers la nuit au Théâtre du Rideau Vert

PHOTO TIRÉE DU SITE DU THÉÂTRE DU RIDEAU VERT La pièce Le long voyage vers la nuit est présentée au Théâtre du Rideau Vert.

Avant sa mort, le grand dramaturge américain Eugene O’Neill avait laissé cette pièce-testament, inspirée de sa propre famille. Un acteur déchu, une morphinomane et leurs deux fils habités par la même mélancolie se réunissent par une chaude journée dans leur maison d’été pour affronter les fantômes du passé. Yves Desgagnés signe la mise en scène de ce classique théâtral porté par les comédiens Maude Guérin, Raymond Bouchard, Xavier Huard et Simon Rousseau.

Du 25 janvier au 26 février 2022

Jokes Chapeau Maman Magie Piano de Pierre-Yves Roy-Desmarais

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pour un titre de spectacle, on ne peut être plus explicite. Dans Jokes Chapeau Maman Magie Piano, son premier one man show, Pierre-Yves Roy-Desmarais fait des jokes (312, pour être exact), chante, raconte des histoires de famille et surtout, surprend. Révélé au grand public grâce à ses gags sur le coronavirus (et la ritournelle accrocheuse du Bye bye 2020), l’humoriste de la relève s’est attiré la faveur de la critique pour ce spectacle singulier et inventif, dans lequel il mélange le stand-up classique et la chanson comique.

Partout au Québec jusqu’au 1er décembre 2022

Créature de Rita Baga

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Rita Baga

De Canada’s Drag Race à Big Brother Célébrités, tout le monde se l’arrache. Nouvelle coqueluche des variétés, Rita Baga présente son premier « one drag show », à la croisée du stand-up et du théâtre, du lip sync et de la danse. La drag queen y prend les traits d’une extraterrestre qui débarque sur terre, traversant les époques pour apprivoiser l’espèce humaine. Ce qu’on promet : des costumes flamboyants, des numéros énergisants et un contenu familial pour les 7 à 77 ans.

Partout au Québec jusqu’au 20 octobre 2022

Kooza du Cirque du Soleil

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le spectacle Kooza

Après un hiatus de deux ans, le Cirque du Soleil est de retour sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port de Montréal pour y présenter Kooza, dont les représentations en 2020 et en 2021 avaient été annulées, pandémie oblige. Avec son parcours de 65 villes et 21 pays, le spectacle est un classique de la troupe montréalaise qui mêle la performance et les arts clownesques, deux traditions circassiennes.

De nombreuses dates en mai et en juin 2022

Syntonie de Janie et Marcio

PHOTO FOURNIE PAR JANIE ET MARCIO Syntonie de Janie et Marcio

En 2019, les danseurs Janie et Marcio ont conquis le jury du concours-vitrine Révolution avec leur complicité sans pareille et leurs chorégraphies spectaculaires. Grand vainqueur de la seconde saison, le duo s’est depuis lancé sur les routes du Québec pour présenter sa dernière création, Syntonie, qui plaira tant aux adeptes de danse qu’au grand public. Fait intéressant : les danseurs feront appel à des artistes locaux pour participer à chacune de leurs représentations.

Partout au Québec jusqu’au 25 octobre 2022