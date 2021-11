De belles surprises d’ici à glisser sous le sapin des tout-petits. Pour un Noël tout doux, voici de chouettes nouveautés, après cette année de fou.

Silvia Galipeau La Presse

Pour les scientifiques en herbe

Idéal pour les petits créatifs, inventeurs et ingénieurs dans la salle : les coffrets de l’Île Tire-Bouchon (livrés une fois par mois, sur abonnement), rêvés et créés par un trio d’entrepreneurs québécois, proposent une série de 10 aventures, comprenant une petite histoire, un mode d’emploi et une chouette construction à faire ensuite en famille. Pensez : machine à voyager dans le temps ou bateau banane téléguidé, le tout en bois, et surtout riche en apprentissages scientifiques de toutes sortes. Des heures de bonheur assurées.

L’Île Tire-Bouchon, L’Atelier LittleGenius inc., 39,99 $ par mois (différents forfaits offerts, pour un maximum de 10 coffrets). De 6 à 12 ans.

Vroum !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CONIFER TOYS La piste de course ovale

Magnifique piste de course ovale, ou en huit, et surtout en bois, pensée et faite au Québec par l’entreprise Conifer Toys, spécialisée dans les jouets durables, naturels et évidemment amusants ! Virages, inclinaisons, plusieurs combinaisons sont possibles, plaisir garanti. Conçue pour des véhicules de 100 mm (voitures malheureusement non incluses).

Piste de course en forme de huit, Conifer Toys, 129,99 $

Par ici les artistes

PHOTO FOURNIE PAR BIMOO La nappe réutilisable

Belle idée que cette nappe réutilisable (oui, réutilisable, vous avez bien lu !) à colorier, idéale pour la maison, la visite, les sorties, pour passer le temps et s’amuser tout simplement. Bon à savoir : napperons à colorier également offerts.

Noël, nappe réutilisable à colorier, Bimoo, 38,95 $

Pour les petits singes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ÉBÉNISTERIE STEVE GENESSE Bascule multicolore

Ceci n’est pas qu’une bascule. C’est aussi une colline à escalader, pourquoi pas un tunnel, une cachette, une navette. Jouet polyvalent s’il en faut, construit par un ébéniste d’ici en prime, voilà un cadeau qui promet de durer, avec, au besoin, toutes sortes d’accessoires pour étirer le plaisir (échelle, planche à grimper/glisser, etc.). Offert en différents coloris.

Bascule, Ébénisterie Steve Genesse, 215 $, accessoires en sus

La doudou a des poux

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE BELVÉDÈRE INC.

Gros coup de cœur pour ce doudou qui a attrapé des poux, chouette produit dérivé du livre homonyme, signé Claudia Larochelle, aux Éditions de la Bagnole. De quoi démystifier une calamité à laquelle peu de gens échappent, et y ajouter un peu d’humour et beaucoup de douceur. Il fallait y penser ! En vente dans certains magasins de jouets et librairies.

La doudou en toutou, Pierre Belvédère, 24,99 $

Poudre magique pour le bain

PHOTO FOURNIE PAR GOM-MEE La poudre magique GOM-MEE

L’art de joindre l’utile au festif : après la slime moussante, voici la poudre magique, pour illuminer le rituel du bain, avec une pluie de couleur sur l’eau. Quatre options offertes : Licorne, Dragon, Troll ou Fée, toutes délicieusement parfumées. Rappelons que les produits GOM-MEE se distinguent par leurs formules ultradouces, sans agents irritants, spécialement conçues pour les petites peaux réactives.

Poudre magique, GOM-MEE, 16,95 $