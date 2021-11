Pas toujours facile de gâter l’être aimé ! Voici des idées de cadeaux pour votre amoureux ou amoureuse, variées, pour tous les goûts et à différents prix. Ces suggestions sauront faire plaisir et surprendre !

Olivia Lévy La Presse

Chic rétro

Votre partenaire a un esprit vintage prononcé ? Cette montre numérique Casio monochrome lui plaira à coup sûr. Toujours très chic, ce modèle rétro traverse les époques avec élégance et est finalement indémodable. Une valeur sûre.

Montre rétro Casio, Simons, 99 $

Pour toutes les têtes

PHOTO FOURNIE PAR HARRICANA Tuque classique d’Harricana

L’hiver arrive et il faut être bien habillé pour traverser les prochains mois ! Cette tuque classique côtelée, d’Harricana, est unisexe et s’adapte à toutes les têtes. Offerte en plusieurs couleurs, elle constitue un cadeau idéal et utile qui servira toute la saison froide.

Tuque classique, Harricana, 35 $

Souvenirs instantanés

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BEST BUY Appareil photo Instax Mini 40 de Fujifilm avec un film de 10 feuilles

Ce petit appareil photo Instax Mini 40 de Fujifilm immortalise vos meilleurs moments et les imprime immédiatement. Disons-le, c’est vraiment agréable d’avoir en quelques secondes une photographie et un beau souvenir de sa soirée ! En vente dans plusieurs grandes surfaces.

Appareil photo Instax Mini 40 de Fujifilm avec un film de 10 feuilles, 139,99 $

Emmitouflé de la tête aux pieds

PHOTO FOURNIE PAR INDIGO Couverture poncho, Indigo

Quoi de mieux que de s’installer confortablement sur son canapé avec une couverture poncho dans laquelle on peut s’emmitoufler de la tête aux pieds ? Parfait pour lire un bon livre ou pour regarder un film, un must du temps des Fêtes ! Cette couverture est faite de fils recyclés.

Couverture poncho, Indigo, 59,50 $

De la couleur

PHOTO FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Princesse & Dragon

Ce foulard luxueux, signé Princesse & Dragon, est confectionné à Montréal. Le modèle Farandole, qui représente une suite de pétales de fleurs, est composé à 100 % de fine laine mérinos. L’orange vif égaiera votre tenue d’hiver. Un cadeau original d’une créatrice d’ici.

Foulard Princesse & Dragon, Farandole, 140 $

Pour une peau douce

PHOTO FOURNIE PAR ODÉNIUM Hydralia, Odénium

Ce baume est fait autant pour les hommes que pour les femmes, et tous peuvent en sentir les bienfaits. À base de karité, d’huiles végétales et essentielles 100 % naturelles et biologiques, il nourrit les peaux sèches et apaise la peau, surtout en ce temps froid ! Odénium est un produit d’ici.

Hydralia, Odénium, 39 $

Un whisky différent

PHOTO FOURNIE PAR SAP 56 Sap 56

Sap 56 est un whisky québécois aromatisé à l’érable. Son secret ? Sap 56 est né du mariage d’un whisky canadien vieilli en barrique de chêne flambée et de sirop d’érable du Québec découlant d’un processus de récolte et de transformation de l’eau d’érable sur 56 jours, d’où son nom. Il faut y goûter !

Sap 56, 750 ml, SAQ, 44,75 $

Une valeur sûre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB M0851 Portefeuille mince m0851

Ce portefeuille unisexe de la marque montréalaise m0851 est un classique du genre. Mince, en cuir aniline italien, il est composé de différents compartiments pour y mettre les cartes, les billets et d’une poche pour la monnaie. Offert en différentes couleurs pour ceux qui souhaitent offrir un peu de fantaisie.

Portefeuille mince m0851, 95 $