La famille, on a réalisé plus que jamais à quel point c’était important lorsque chacun était confiné de son côté. Alors que nous pourrons enfin serrer dans nos bras papa et maman à Noël, voici quelques idées pour leur signifier notre amour et notre gratitude.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Des pieds bien au chaud

PHOTO FOURNIE PAR KOMBI Pantoufles Puff Slip (en rouge carmin ou noir), Kombi

Pour les frileux, voici une paire de pantoufles qui devrait garder les pieds au chaud durant toute la saison froide. La marque québécoise Kombi fait ses preuves depuis 1961 avec ses manteaux et accessoires d’hiver efficaces et stylés. Ces pantoufles légères, compactes et antidérapantes sont faites de laine polaire ultradouce et dotées d’une doublure pour évacuer l’humidité, avec semelles en mousse mémoire pour un confort ultime.

Pantoufles Puff Slip (en rouge carmin ou noir), Kombi, 49,95 $

Les Îles, toute l’année

IMAGE FOURNIE PAR MARLONE Affiche Les Îles (imprimée à Montréal, papier 100 % recyclé), Marlone

Après avoir capturé les paysages emblématiques du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie et de Montréal, l’entreprise montréalaise Marlone récidive avec cette superbe affiche illustrant un des coins les plus connus des Îles-de-la-Madeleine : la Dune du Sud, avec ses falaises ocre, ses étendues de sable blond et la mer. Une illustration qui fera rêver toute l’année les amoureux des Îles, et dont une partie du prix de la vente (3 $) ira à La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine.

Affiche Les Îles (imprimée à Montréal, papier 100 % recyclé), Marlone, 50 $

Douce, douce nuit

PHOTO FOURNIE PAR 4T Coffret La Douce nuit, 4T

Pour une nuit paisible, offrez ce joli coffret imaginé par l’entreprise québécoise 4T, spécialisée dans les produits pour le bien-être des mamans et des femmes. Il plaira à toutes avec son bain moussant Forêt enchantée, sa brume d’ambiance (au choix, à la douce odeur de conifère ou de pain d’épices), sa tisane apaisante, son huile pour les pieds fatigués et son « roll-on » dont la combinaison d’huiles essentielles (lavande, camomille, bois de Hö, orange douce) favorise le calme et la détente avant le dodo.

Coffret La Douce nuit, 4T, 80 $

Savoir trinquer

PHOTO FOURNIE PAR HERA SPIRITS Liqueur de whisky Hera, Hera Spirits

La jeune entreprise Hera Spirits propose une solution de rechange raffinée au classique whisky avec sa liqueur de whisky fabriquée à partir d’ingrédients locaux de qualité, embouteillée au Québec et lauréate de la médaille d’argent à l’International Wine & Spirits Competition 2021 à Londres. Son goût délicat aux notes de figues, de cacao et d’amandes plaira aux fins palais qui la dégusteront pure, sur glace ou en cocktail et qui apprécieront sa teneur réduite en alcool (25 %).

Liqueur de whisky Hera, Hera Spirits, 43,25 $

Voyage olfactif au Maroc

PHOTO FOURNIE PAR ULILI Bougie parfumée M’goun, Ulili

Les produits Ulili prennent leurs racines sur la terre féconde du Maroc et veulent capturer les souvenirs parfumés peuplant l’imaginaire marocain. Leurs effluves sont irrésistibles, enveloppants, chauds, séduisants. Les bougies parfumées, coulées et façonnées à la main à Casablanca avec des cires végétales et des cires d’abeille dans des pots en céramique joliment illustrés, rempliront à tout coup les maisonnées de soleil, comme la « M’goun », qui marie la mûre sauvage, la rose de Damas et le géranium.

Bougie parfumée M’goun, Ulili, 52 $

Bien équipé

PHOTO FOURNIE PAR MESBOBETTES Pack de Noël Hook, Mesbobettes

L’entreprise québécoise Mesbobettes, qui s’est donné comme mission de proposer aux hommes des sous-vêtements de qualité et accessibles, a mitonné ce coffret cadeau pour le temps des Fêtes. Le Pack de Noël compte deux boxers Hook (dont l’édition spéciale Noël) et deux paires de bas Hook Underwear, avec, en prime, un bas de Noël en tricot.

Pack de Noël Hook, Mesbobettes, 59,99 $

Trouver l’accalmie

PHOTO FOURNIE PAR DEUX COSMÉTIQUES Coffret des fêtes | Accalmie, Deux Cosmétiques

La marque locale de beauté écoresponsable et non genrée Deux Cosmétiques propose au fil de l’année des collections de saison. Pour les Fêtes, la gamme Accalmie invite à la détente avec son odeur d’orange épicée et de chocolat déclinée dans cinq produits pensés pour l’heure du bain, à offrir en coffret : un bain moussant, des sels de bain, un savon, un beurre corporel et une chandelle Tangerine, à base de cire de soja.

Coffret des Fêtes Accalmie, Deux Cosmétiques, 95 $