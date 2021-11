Les Fêtes et le luxe, un accord naturel ! Envie de gâter les personnes les plus chères à vos yeux avec des produits d’exception ? Voici quelques suggestions pour vous inspirer.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Verte, la planète

Le luxe peut rimer avec écoresponsabilité ; la marque québécoise Solios, spécialisée dans les montres à énergie solaire, minimalistes et durables, en est la preuve. Cette entreprise qui fait parler d’elle au-delà de nos frontières vient de lancer cette superbe montre en édition limitée, en collaboration avec l’organisme Rainforest Trust. Fabriquée avec des matériaux durables et servant à la restauration de la forêt tropicale, cette montre à l’élégant cadran vert est un présent de choix pour une personne d’exception.

S’envoler

PHOTO FOURNIE PAR LA GRANGE DU PARFUMEUR Murmuration, La Grange du Parfumeur, 110 $ (30 ml) ou 165 $ (50 ml)

Alexandra Bachand est plus qu’une parfumeuse ; c’est une véritable artiste de l’art olfactif. Les compositions parfumées qu’elle crée pour La Grange du Parfumeur, située à Magog, sont non seulement sublimes, mais privilégient aussi les ingrédients naturels et responsables. Sa dernière création, Murmuration, est un élégant parfum aux notes végétales et fleuries de galbanum, chèvrefeuille, fleurs blanches et melon miel, dont le nom fait référence à ces nuées d’oiseaux qui font d’impressionnantes chorégraphies dans le ciel.

Faire tourner les têtes

PHOTO FOURNIE PAR LAROSE PARIS Casquette de baseball Pearse et chapeau de voyage enroulable Mac Arthur, Larose Paris x Want Les Essentiels, 215 $ chacun

Aperçues sur des vedettes comme Sarah Jessica Parker ou LeBron James, les créations de Larose Paris, une maison française fondée par le Québécois Isaac Larose, ont de quoi faire tourner les têtes. En collaboration avec Want Les Essentiels, la marque propose une collection capsule élaborée sous le signe du savoir-faire, du haut de gamme et de l’écoresponsabilité avec deux couvre-chefs compressibles en nylon fait à partir de déchets récupérés : un chapeau enroulable et une casquette de baseball.

Envoûtante fleur de Tiaré

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ORĀ Huile de Monoï, Orā, 49,95 $

La fleur de Tiaré, et son parfum si envoûtant, est l’ingrédient phare de la toute jeune entreprise montréalaise Orā, qui vient d’introduire sur le marché son huile de Monoï, fait à partir de cette fleur exceptionnelle. À utiliser sur le corps ou les pointes des cheveux, cette huile exquise est fabriquée dans un laboratoire situé en Polynésie française, à partir de fleurs de Tiaré cueillies à la main, qui sont ensuite macérées dans l’huile de coco. Un luxe sensoriel et olfactif présenté dans un élégant contenant aux formes arrondies.

Ode à la créativité

PHOTO FOURNIE PAR NINA JANVIER Collier Soga (perles d’eau douce et laiton plaqué or 14 carats), Nina Janvier, 545 $

L’artiste joaillière Nina Janvier propose des bijoux qui sortent des cadres et célèbrent la créativité avec originalité et une petite touche ludique. Sa plus récente collection, « Marinera » (féminin de « marin » en espagnol), s’inspire de l’univers marin et de l’atmosphère portuaire, mariant beauté brute et légèreté, fluidité et mélange inusité de teintes néon et de perles nacrées, comme dans ce collier de perles revisité.

Un accessoire de taille

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MILJOURS Sac banane Lykke en cuir (noir ou taupe), Miljours, 325 $

Le sac de taille (aussi appelé sac banane) est devenu un accessoire très prisé depuis quelques années. Passe-partout et pratique, il se décline en une multitude de styles, du plus décontracté au plus chic. Celui proposé par la marque locale Miljours a tout pour plaire avec son look minimaliste mais tout de même sophistiqué, fabriqué à Florence, en Italie, avec un cuir véritable tanné végétal de première qualité. Un essentiel qui plaira à coup sûr.

