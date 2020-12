Avec le confinement, la cuisine est devenue plus importante que jamais dans nos vies. Jolis accessoires, livres de recettes inspirants, petits plaisirs gourmands… Nos propositions pour égayer la table à manger toute l’année durant.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Touche de couleur

Véritable repaire pour les amateurs de déco et d’accessoires pour la cuisine et la maison, Maison Pépin, située dans le Vieux-Montréal, est une source d’inspiration fort bienvenue pour des présents originaux, comme cet ensemble de deux tasses colorées peintes à la main en terre cuite, offrant un joli contraste mat grâce à leur partie inférieure non vernie.

Ensemble de deux tasses Beldi terracotta, Maison Pépin, 32 $, offert en ligne et en boutique.

Connaître ses classiques

PHOTO TIRÉE DU SITE DES ÉDITIONS CARDINAL Chez Lesley, Lesley Chesterman, Éditions Cardinal, 44,95 $ (livre papier), offert en ligne, en librairie et en grande surface

Après plus de 20 ans à titre de critique gastronomique au journal The Gazette, Lesley Chesterman a déposé sa plume pour reprendre son couteau et allumer ses fourneaux. Celle qui a une formation en pâtisserie offre avec son livre de recettes Chez Lesley ses secrets pour « tout » réussir en cuisine à travers 100 recettes, du poulet rôti parfait à l’intimidant gâteau forêt noire, astuces et conseils à l’appui. Un classique instantané.

Chez Lesley, Éditions Cardinal, 44,95 $ (livre papier), offert en ligne, en librairie et en grande surface.

Voyage autour du monde

PHOTO TIRÉE DU SITE D’A SPICE AFFAIR Assortiment Fiesta mexicaine, A Spice Affair, 78 $ l’ensemble de six épices, offert en ligne

Ce n’est pas parce qu’on ne peut plus voyager qu’on ne peut pas s’évader. Pour un voyage express dans les parties les plus parfumées du monde, offrez les kits à épices thématiques de l’entreprise montréalaise A Spice Affair, fabriquées localement. L’Inde, l’Italie ou même Montréal sont parmi les destinations à découvrir. Épicez votre Noël grâce à l’assortiment rendant hommage au Mexique, avec ses mélanges d’épices pour assaisonner le guacamole, la salsa ou les tacos. Délicieux, sans bouger d’un poil !

Assortiment Fiesta mexicaine, A Spice Affair, 78 $ l’ensemble de six épices, offert en ligne.

Comme au resto

PHOTO FOURNIE PAR 3 FEMMES ET 1 COUSSIN Bol White Gold Stone, Case Alegre, 23,50 $, offert en boutique et en ligne

Située dans le Plateau Mont-Royal, la boutique indépendante 3 femmes et 1 coussin est réputée pour ses assiettes, bols et autres pièces de service auprès de nombreux restaurateurs de la métropole, qui s’y approvisionnent. À défaut de se rendre au restaurant, la boutique l’offre à emporter avec sa sélection de pièces uniques qui proviennent d’artisans de partout dans le monde, comme ce joli bol en grès à bordure bronze, par Casa Alegre, établie au Portugal.

Bol White Gold Stone, Casa Alegre, 23,50 $, offert en boutique et en ligne.

Les pros du cocktail

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA Ensemble découverte des distilleries du Québec, cocktails artisanaux préassemblés, Alambika x Prosyro, 29,95 $, offert en ligne et chez Alambika

L’entreprise montréalaise Alambika propose à temps pour les Fêtes de nouveaux ensembles de cocktails haut de gamme préassemblés (pour alcool vieilli ou alcool blanc), en collaboration avec la maison de sirop pour professionnels Prosyro et des distilleries québécoises. Rien de plus simple : il suffit d’ajouter au mélange, à base de bitters artisanaux, de purée de fruits et d’émulsifiant végétalien, l’alcool d’ici recommandé (ou pas du tout, pour un mocktail) et un peu de soda. De quoi épater la galerie, promis !

Ensemble découverte des distilleries du Québec, cocktails artisanaux préassemblés, Alambika x Prosyro, 29,95 $, offert en ligne et chez Alambika.

La vedette de la tablée

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA MAISON SIMONS Panier à fruits en cuir et en grès, Atelier C.U.B, 120 $, offert en ligne sur le site de l’entreprise ou par Fabrique1840 de la Maison Simons

Projet de Sophie Gaillito, maroquinière, et de Richard Pontais, ébéniste, l’entreprise montréalaise Atelier C.U.B marie les deux passions de ses fondateurs dans des créations contemporaines. Inspiré par les paniers en rotin des années 70, ce joli panier à fruits créé en collaboration avec la céramiste Gaële Dufaux-Mathieu est fait à la main et marie bol en grès brut et anse en cuir à texture d’écaille de poisson à tannage végétal.

Panier à fruits en cuir et en grès, Atelier C.U.B, 120 $, offert en ligne sur le site de l’entreprise ou par Fabrique1840 de la Maison Simons.

