Encabané à la maison ? Pas de problème, tant que le confort est au rendez-vous. Suggestions pour gâter les êtres aimés confinés avec du doux, de l’extensible et du réconfort.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Bien dans son coton ouaté

Récemment, la marque de maillots de bain June Swimwear a lancé By June, une nouvelle gamme de vêtements pensés pour la maison. La collection est à la fois décontractée et polyvalente, et tous les morceaux sont fabriqués au Québec à partir de matières naturelles, comme ces pantalons molletonnés à taille haute (voir photo), à jambe légèrement cintré, au coton ouaté épais et douillet, à coordonner avec le chandail molletonné pour le look complet.

Pantalons molletonnés Lazy Sunday couleur Aqua (aussi offert en couleur Clay ou Stone), By June par June Swimwear, 109,99 $, offerts en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Doux les pieds

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SUR MON X Des chaussettes en mohair, pour des pieds au chaud et tout doux

Sur mon X est une entreprise qui prône l’art de ralentir, tout en douceur, avec un choix de produits durables, faits de matières naturelles, pour un mode de vie plus simple et plus sain. Chaque objet dans la boutique en ligne est minutieusement choisi, souvent artisanal. Fabriquées au Japon, ces chaussettes en laine mohair garderont les pieds au chaud à la maison et lors des sorties.

Chaussettes en mohair, Sur mon X, 39,99 $, offerts en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Du coton égyptien pour se réchauffer

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KOTN La nouvelle gamme de produits pour la maison de Kotn propose des articles en coton égyptien.

Kotn est une marque canadienne qui se démarque avec ses créations faites de coton égyptien, un coton de haute qualité à longues fibres. À ses collections pour hommes et femmes vient s’en ajouter une toute nouvelle pour la maison, avec une gamme de draps, housses, linges et couvertures, comme celle-ci aux rayures discrètes dotée de franges aux extrémités, tissée à la main selon le savoir-faire ancestral de tissage Akhmin, un art textile égyptien transmis de génération en génération.

Couvre-lit tissé à la main Akhmin, Kotn, 210 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

La tenue parfaite d’un Noël confiné

PHOTO FOURNIE PAR SMASH + TESS La collection de Noël de l’entreprise canadienne Smash + Tess propose notamment ce une-pièce en velours.

Quoi, un une-pièce en velours couleur rouge vin, avec des poches de surcroît ? Voilà une tenue festive et 100 % confort pour le temps des Fêtes. Ce « romper », spécialité de l’entreprise canadienne située à Vancouver Smash + Tess, vient dans un très grand choix de taille (de XXS-Petite à XXXL). Une merveilleuse idée pour un Noël « mou-chic » par excellence !

Une-pièce en velours Merry Merlot (aussi offerte en vert forêt), 125 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant (en anglais seulement)

La mer est belle

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SWENN Ce chandail unisexe en laine mérinos est passe-partout, chaud et confortable.

Les marins dans l’âme pourront s’imaginer voguer sur l’eau avec ce chandail inspiré du vestiaire traditionnel des pêcheurs des mers du Nord, produit par l’entreprise québécoise de mode éthique Swenn. Entièrement tricoté au Québec à partir de laine mérinos extra-fine (et extra-douce !) respectant les critères les plus élevés de bien-être animal (laine « muesling free »), ce chandail de coupe unisexe orné de quatre boutons à l’épaule gauche deviendra vite un favori de la garde-robe, confinement ou non.

Chandail marin — bleu marine (aussi offert en noir, ocre et gris clair), Swenn, 210 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Tout velours

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY D’À LA MAISON & CO. Les jolis coussins de velours de l’entreprise À la maison & co.

À la maison & co. est le projet de Carole-Anne Roy. Elle propose une absolument mignonne gamme de produits pour la maison qui sont tous conçus, fabriqués et sérigraphiés à la main dans son atelier de Québec. Sa collection de coussins ronds en velours, déclinée en couleurs douces et rétro comme bois de rose, perle ou ocre, appelle au réconfort douillet et donne envie de déjeuner au lit !

Coussin rond velours, À la maison & Co, 38 $ (50 $ avec coussin intérieur), offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Cardigan passe-partout

PHOTO FOURNIE PAR MARILOU DESIGN Un cardigan pour se garder au chaud, sans laisser son style au vestiaire, par la marque Marilou Design

Confort peut rimer avec style. Proposé par l’entreprise Marilou Design, établie à Québec, ce joli cardigan d’un vibrant vert forêt fabriqué au Québec tombe élégamment avec son tricot à texture côtelée offrant une belle épaisseur, pour un réconfort accru. D’une belle longueur et doté de poches latérales, il se porte autant sur un legging et un chandail que par-dessus une robe ou une chemise.

Cardigan Malcom — Vert (aussi offert en avoine, gris pâle et noir), Marilou Design, 137 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant