Qui n’a pas la dent sucrée ? Ceux qui s’en défendent n’ont simplement pas mordu à pleines dents dans une de ces délicieuses créations gourmandes, idéales à offrir à ceux qu’on aime comme petite gâterie du temps des Fêtes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Gâteries de Noël

L’entreprise québécoise Kandju propose des jujubes et chocolats hyper frais, avec une philosophie écoresponsable. La nouvelle collection de Noël, colorée et ludique, plaira aux petits comme aux grands, comme ce mélange de bonbons qui vient dans une grande bouteille réutilisable en vitre, avec couvercle en bambou. Soyez avertis : le plus ardu est de ne pas manger le tout au complet une fois que vous y plongerez la main !

Grande bouteille vitrée & bambou de Noël, Kandju, 21,99 $, offerte en ligne et dans les boutiques Kandju.

Pour l’amour du chocolat

PHOTO FOURNIE PAR ÉTAT DE CHOC Sac de Noël, État de Choc, 60 $, offert en ligne et en boutique

La chocolaterie artisanale montréalaise État de Choc propose des produits d’exception, à la qualité irréprochable, qui plairont aux fins palais. Ce sac de Noël est un cadeau de choix : à l’intérieur, on découvre de petits trésors comme les tablettes de chocolat aux saveurs originales (maïs piment, sapin érable…), une carte chocolatée, un chocolat chaud aux épices et une tire éponge. Un vrai régal !

Sac de Noël, État de Choc, 60 $, offert en ligne et en boutique.

Petit déjeuner gourmand

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’OATBOX Boîte des Fêtes La Foodie, Oatbox, 33 $ (quantités limitées), offerte en ligne

L’entreprise montréalaise Oatbox propose une panoplie de produits à la fois sains et gourmands, comme des granolas et du gruau, proposés sous la forme de boîtes déjeuner avec possibilité d’abonnement. Pour les Fêtes, des saveurs de saison comme le granola pain d’épices et le gruau canneberge et pacane se retrouvent dans de jolies boîtes à offrir. Celle nommée La Foodie contient également un pot en verre et un caramel à la fleur de sel de La Lichée. Déjeuner n’aura jamais été aussi tentant !

Boîte des Fêtes La Foodie, Oatbox, 33 $ (quantités limitées), offerte en ligne.

Une tartinade de course !

PHOTO PATRICIA BROCHU, FOURNIE PAR STEFANO FAITA Tartinade noisette-cacao, Stefano Faita, 6,99 $, offerte en exclusivité dans les IGA et dans quelques commerces indépendants

Oubliez le Nutella et optez plutôt pour un produit fabriqué localement (et sans huile de palme) avec la nouvelle Tartinade noisette-cacao, une initiative de Stefano Faita et de son partenaire de longue date, Michel Forgione. Sans gluten, la tartinade contient 20 % plus de noisettes que les marques populaires, noisettes qui sont torréfiées ici, alors que l’huile de canola utilisée est canadienne. Une gourmandise de choix pour vos tartines le matin.

Tartinade noisette-cacao, Stefano Faita, 6,99 $, offerte en exclusivité dans les IGA et dans quelques commerces indépendants.

Nostalgie vanillée

PHOTO FOURNIE PAR CREMAGLACE Cremaglace, boisson à la crème, 34,50 $, offerte dans plusieurs succursales de la SAQ

Envie de retrouver le goût unique d’une bonne crème glacée à la vanille, le froid en moins et la chaleur en plus ? Joliment nommée Cremaglace, cette nouvelle crème alcoolisée québécoise, lancée par la même équipe à qui l’on doit des spiritueux comme Spritz Les Îles et Rhum Saint-Marie, évoque la nostalgie et la légèreté de l’enfance. Du réconfort en bouteille, fabriqué avec de la crème fraîche, des extraits naturels de vanille et 15 % d’alcool, à déguster sur glace ou même dans un café.

Cremaglace, boisson à la crème, 34,50 $, offerte dans plusieurs succursales de la SAQ.

Faire pop !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SUGAR-MAMIE LOL POP ! Édition spéciale des Fêtes, Sugar-Mamie, 18,95 $, offert en ligne, à l’atelier-boutique, au kiosque du Marché de Noël de Jean-Talon et dans différents points de vente

Depuis peu, l’entreprise montréalaise Sugar-Mamie a installé son atelier-boutique dans l’ancien local du restaurant Hôtel Herman, sur Saint-Laurent. Cette chouette marque fait mouche avec ses LOL POP, des kits petits gâteaux à assembler en sucettes chocolatées et à décorer avec divers ornements à croquer…. Une édition spéciale des Fêtes permet de se mettre dans l’esprit des célébrations. Une excellente activité pour les petits et grands confinés !

LOL POP ! Édition spéciale des Fêtes, Sugar-Mamie, 18,95 $, offert en ligne, à l’atelier-boutique, au kiosque du Marché de Noël de Jean-Talon (jusqu’au 23 décembre) et dans différents points de vente.

Caramel festif

PHOTO FOURNIE PAR CARAMELS F. A. A. Pur Vodka canneberges gingembre, Caramel F. A. A., 9,99 $, offert en ligne et dans différents points de vente

Les fous du caramel seront épatés par ce nouveau produit festif commercialisé par l’entreprise québécoise Caramels F. A. A., en collaboration avec Pur Vodka, une vodka d’ici. Leur nouvelle saveur festive, offerte en édition limitée, marie l’onctuosité du caramel à la chaleur de la vodka, sans oublier les canneberges acidulées du Québec et le piquant du gingembre frais.

Pur Vodka canneberges gingembre, Caramel F. A. A., 9,99 $, offert en ligne et dans différents points de vente.

