On rêve tous d’un temps des Fêtes moins stressant. Pour y parvenir, l’organisatrice professionnelle Mylène Houle Morency, de FLO Organisation et membre de l’Association des organisateurs professionnels au Canada, nous donne ses conseils semaine après semaine.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Il est trop tôt pour cuisiner les plats principaux servis au réveillon, c’est toutefois le bon moment de s’imaginer autour de la table et de visualiser comment on va la dresser. Pour gagner du temps, rassemblez dans une boîte tout ce qui servira aux repas comme les serviettes de table, les plateaux et les bougies. Répétez la même opération pour les serviettes de bain et les draps, si vous prévoyez héberger des invités.

Quand la visite débarque, les garde-robes semblent rétrécir. Pour créer de l’espace, on ajoute une languette – trouvée sur les cannettes d’aluminium-sur le crochet de chaque cintre. On peut ainsi mettre un cintre dans l’autre trou. Cette façon de faire, toute simple, permet de ranger le double de manteaux.

Idée verte

En visualisant votre soirée, vous découvrirez peut-être qu’il vous manque une nappe, une table d’appoint ou des plats de service. Il n’est peut-être pas nécessaire de les acheter. Profitez que les voisins ou les amis proches ne soient pas déjà sur la route pour emprunter quelques items dont un matelas supplémentaire pour accueillir la visite.

À ne pas oublier

Liste, liste, liste. Revoyez vos recettes pour le réveillon et notez tout ce dont vous aurez besoin en cuisine le week-end prochain. Planifiez une virée à l’épicerie lors des soirées moins achalandées de la semaine comme mercredi ou vendredi soir. Encore plus simple, faites vos achats en ligne. Samedi matin, il ne restera plus qu’à mettre de la musique et à sortir les fouets.