Grande Bibliothèque: le patrimoine s'invite chez soi

On pourra désormais revenir de la Grande Bibliothèque avec autre chose que des livres et documents sous les bras, puisque Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vient d'inaugurer une boutique où illustrations patrimoniales et culturelles sont déclinées en une série d'articles à offrir ou à conserver dans son foyer.

Un verre orné du testament de Jeanne Mance, un napperon à l'effigie de la chasse-galerie, un coussin aux couleurs d'une scène du «Québec pittoresque» de 1925... BAnQ a prospecté ses foisonnantes archives afin de sélectionner et graver des illustrations emblématiques de l'histoire d'ici sur toutes sortes d'objets domestiques. Les visiteurs de l'institution pourront ainsi repartir avec un souvenir de ce lieu devenu un incontournable de la métropole.

Pour ce faire, le réseau des bibliothèques s'est adjoint les services du designer Jean-Claude Poitras, qui, en étroite collaboration avec les experts de BAnQ, a élaboré une première série de produits, puisant aussi bien dans les premières cartes géographiques de la Nouvelle-France que dans les recettes d'époque du pot-au-feu des années 40.

«Je crois que cette boutique-là a un supplément d'âme, elle raconte une grande et belle histoire trop longtemps ignorée, et il est temps de reconnaître la richesse de notre patrimoine», pense Jean-Claude Poitras.

«L'idée était de démocratiser l'histoire et le beau, de les amener dans la modernité pour les célébrer au quotidien, a confié le designer à La Presse. Je me suis un peu trop emballé au départ, j'ai proposé une trentaine de thématiques, alors il a fallu jouer à l'entonnoir et on s'est interrogés sur le sens de chacune d'elles.»

Au bout du compte, huit thèmes ont été retenus et déclinés au gré des affiches, cabas, foulards, tasses, sous-verres, bougies, coussins, tabliers et autres accessoires. Nous y retrouvons ainsi des photos anciennes, des illustrations tirées des contes et légendes québécois, des écrits de Champlain ou encore des extraits de La cuisine raisonnée de 1943.

Pendant un an, de nombreux articles (affiches, vaisselle, etc.) parés de la griffe de Jean-Claude Poitras occuperont également les rayons de la nouvelle boutique, avant qu'un autre designer ne prenne le relais et ne renouvelle la collection.

La grande majorité des objets proposés sont fabriqués ou imprimés au Québec, ont précisé les instigateurs du projet, et leur prix de vente oscillera entre 5 $ et 50 $, à l'exception de quelques-uns, plus luxueux.

Implanté dans le hall de la Grande Bibliothèque, face à l'entrée principale, l'espace commercial ne vise pas simplement les touristes et visiteurs du lointain. Québécois et Montréalais trouveront sans doute un certain charme à (s')offrir des objets du quotidien célébrant de vibrants symboles patrimoniaux et historiques.

«Ces dessins, cartes, écrits, livres de recettes, puisés dans nos archives, couvrent trois siècles et demi de notre histoire», a rappelé Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

