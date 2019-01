Transformation d'un jour: une chambre pour trouver le repos

Trop souvent, au cours de mes interventions professionnelles, j'ai constaté que la chambre des parents est l'endroit où les objets «de trop» s'échouent. Chez les Gagnon, petits morceaux de jouets brisés et magazines à conserver, colliers de macaronis et factures à archiver, chaussettes solitaires et quelques oeuvres des petits artistes en herbe étaient du nombre des choses qui encombraient chaque surface de la pièce. Le défi était de taille, mais simple: désencombrer et redonner à la chambre des parents ses lettres de noblesse.

Après la transformation

Exit la filière

Ah! la paperasse! À son compte, madame doit en archiver une grande quantité. Ajoutons à cela les documents scolaires des enfants, ceux qui concernent la maison, les contrats légaux et carnets de santé, les comptes à payer et vite fait, on croule sous un amoncellement de papier. Le fait d'avoir un classeur pour les organiser est a priori une bonne idée, mais peut-être pas dans la chambre à coucher. La chambre est le seul refuge des parents, loin de l'activité de la maison, où ils peuvent se retrouver ensemble dans le repos et l'intimité. Ce n'est pas l'endroit idéal où voir peser sur son subconscient le poids des responsabilités. J'ai donc retiré de la chambre le classeur et proposé aux propriétaires de numériser leurs documents importants.

La commode de madame

Pour atteindre la commode de monsieur, il fallait faire le tour du lit. C'est donc celle de madame qui est devenue l'endroit de prédilection pour l'amoncellement de tous les petits objets orphelins de la maison. On ne voyait même plus le joli grain du bois de sa surface, tellement elle était encombrée. Si vous êtes dans une situation similaire, ne vous découragez pas, il faut l'attaquer de front avec les bons outils. Quels sont-ils ? Simplement trois bacs vides et identifiés comme suit: à conserver, à vendre ou donner, à recycler ou déchiqueter. Ensuite, vous évaluer un à un, de façon systématique, les objets qui s'y trouvent. Vous serez assurément étonné d'enfin retrouver vos lunettes préférées ou encore la fameuse boucle d'oreille qui s'était volatilisée depuis l'été dernier. Une fois le ménage fait, j'ai retiré la chaise rembourrée qui siégeait à côté de la commode et qui proposait un endroit d'accumulation futur trop tentant pour la remplacer par un bidon de lait rétro qui dormait au sous-sol. L'étagère flottante a subi le même exercice de rangement afin de créer un endroit où quelques objets de rangement pratique ou de collection peuvent maintenant trouver leur place et être appréciés. Finalement, une jolie pharmacie qui reposait sur un meuble a été accrochée au mur pour compléter la vignette et ajouter un peu de rangement mural.