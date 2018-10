Chez... Maude et Éric

Qui habite ici?

Maude Arsenault est photographe et fondatrice de la galerie en ligne de photographies d'art The Print Atelier. Éric Tessier est réalisateur. Ils habitent une maison datant de 1925 à Outremont avec Maxe, 14 ans, Billie, 9 ans, et Romain, 5 ans. La hauteur de plafond, l'agencement carré des pièces et les boiseries ont tout de suite charmé les parents, qui ont acheté la maison lors de l'hiver 2017. «C'est une maison très chaleureuse», résume Maude.

Salon-galerie

Les murs du salon ont été peints en blanc, la cheminée en noir mat, et le canapé familial a été choisi anthracite, des couleurs qui permettent de changer facilement de décor, un peu à la façon d'une galerie d'art. «Les oeuvres servent d'inspiration pour aménager l'espace et définir ses tonalités», éclaire Maude, dont on voit ici un portrait de sa série Taches. Les accessoires, comme les coussins ou les fleurs, apportent une pointe de couleur vive.

Accord piano-photo

À défaut d'avoir des pièces peintes dans des teintes profondes, une oeuvre représentant des roses séchées sur un fond noir a été complétée d'un piano noir, ce qui apporte une personnalité différente au salon.

Garde-robes maison

La chambre parentale comportait à l'origine un seul placard étroit. Maude a eu l'idée de reproduire le concept d'armoires intégrées vu dans une maison de vacances en France au moyen de vieilles portes trouvées à la cave et peintes dans un vert sauge doux. «Un menuisier a reproduit les mêmes finitions que celles d'une armoire au sous-sol», explique Maude.

Niche de nuit

Un bleu ciel habille la chambre des deux garçons. Un cube en bois IKEA peint en blanc et fixé au mur leur sert de table de nuit, particulièrement bienvenue pour l'étage des lits superposés où dort Billie, amateur de mangas.

Palier aéré

«Depuis l'âge de 6 ans, j'imagine ma maison blanche», dit en souriant Maude, qui a repeint les boiseries sombres de l'étage et de la cage d'escalier en blanc. Un séjour professionnel en Australie a confirmé son goût pour les intérieurs clairs et épurés. Depuis, elle imagine des décors confortables et relaxants qui rappellent les maisons de plage. Le portrait de Maxe, placé à côté de la porte de sa chambre, est l'oeuvre de sa maman.

Aire d'expression

Maxe, qui a choisi la plus petite chambre «comme dans [son] ancienne maison», a injecté de la couleur dans son univers d'adolescente. Deux étagères basses lui servent de surfaces de rangement, mais aussi de zone d'expression. «Je suis la seule personne à avoir le pouce vert», clame celle qui a choisi de mettre des plantes dans son espace.

Bureau-club

Maude a tenu à conserver le bois d'origine d'une pièce du rez-de-chaussée tel quel pour un effet «club» à l'anglaise. Éric y a installé son bureau, dans lequel est accrochée une photo du lac Sainte-Rose de Sara A. Tremblay offerte par Maude, qui apporte une profondeur à la pièce. «Il adore se baigner dans un lac, ça l'inspire», confie-t-elle.

Cuisine arty

Un mur de la cuisine a été équipé d'armoires basses pour permettre l'accrochage d'oeuvres de très grand format, comme ce diptyque composé d'une photo de neige et d'un portrait de Maude. Visibles depuis l'entrée et le salon grâce à une salle à manger ouverte, ces photos contribuent à créer l'âme de la maison.

Îlot familial

La cuisine blanche IKEA a été complétée d'un plan de travail et d'une crédence en quartz. Des poignées en acier peint Isle Industries des designers montréalais Rainville-Sangaré apportent une touche d'élégance à l'ensemble. La famille prend ses déjeuners «et l'apéro» autour de l'îlot ponctué de hautes chaises noires. «C'est un lieu rassembleur», observe la maman de cette joyeuse tribu.